Ціни на ріпак — що змінилося у перший місяць літа 2025

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Експортні ціни на ріпак в Україні, як і на європейському ринку, зростають у червні. Аналітики вважають, що ця тенденція зберігатиметься й надалі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Чому дорожчає ріпак

Як зазначається, вартість ріпаку в Європі наразі формується під тиском двох факторів:

на ринку існує суттєвий попит від переробників;

існує невизначеність щодо обсягів нового врожаю.

Водночас в Україні на ціни у червні сильно впливає обмежена пропозиція на ріпак напередодні старту жнив. У зв'язку з цим експортні цінові індикації на ріпак нового врожаю в портах Великої Одеси наразі коливаються в межах 530-540 доларів за тонну.

Ціни на внутрішньому ринку — скільки коштує ріпак

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна ріпаку з 16 червня подорожчала на 603 гривні. Так, станом на 24 червня вартість агрокультури становить 23 973 грн за тонну.

Ціни на ріпак в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Натомість у понеділок, 16 червня, ріпак на українському ринку торгувався за ціною у 23 370 гривень за тонну.

Про що ще варто знати

Народні депутати 18 червня 2025 році відмовилися підтримати так звані "соєві правки". Ініціативу раніше погодив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, погодившись встановити експортне мито у розмірі 10% на сою та ріпак — крім випадків, коли за кордон продукцію відправляють агровиробники.

Нагадаємо, 3 червня Європейська комісія (ЄК) повідомила про відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Але обмеження стосуватиметься не усіх товарів. Дізнавайтесь також, скільки в Україні коштує ячмінь.