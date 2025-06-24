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Головна Фінанси Можна заробити — яка агрокультура стрімко дорожчає у червні

Можна заробити — яка агрокультура стрімко дорожчає у червні

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Дата публікації: 24 червня 2025 06:30
Ціни на ріпак — що змінилося у перший місяць літа 2025
Гроші в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Чому дорожчає ріпак Ціни на внутрішньому ринку — скільки коштує ріпак Про що ще варто знати

Експортні ціни на ріпак в Україні, як і на європейському ринку, зростають у червні. Аналітики вважають, що ця тенденція зберігатиметься й надалі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Чому дорожчає ріпак

Як зазначається, вартість ріпаку в Європі наразі формується під тиском двох факторів:

  • на ринку існує суттєвий попит від переробників;
  • існує невизначеність щодо обсягів нового врожаю.

Водночас в Україні на ціни у червні сильно впливає обмежена пропозиція на ріпак напередодні старту жнив. У зв'язку з цим експортні цінові індикації на ріпак нового врожаю в портах Великої Одеси наразі коливаються в межах 530-540 доларів за тонну.

Ціни на внутрішньому ринку — скільки коштує ріпак 

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, тонна ріпаку з 16 червня подорожчала на 603 гривні. Так, станом на 24 червня вартість агрокультури становить 23 973 грн за тонну.

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Ціни на ріпак в Україні. Скриншот: Tripoli.land

 Натомість у понеділок, 16 червня, ріпак на українському ринку торгувався за ціною у 23 370 гривень за тонну. 

Про що ще варто знати 

Народні депутати 18 червня 2025 році відмовилися підтримати так звані "соєві правки". Ініціативу раніше погодив комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, погодившись встановити експортне мито у розмірі 10% на сою та ріпак — крім випадків, коли за кордон продукцію відправляють агровиробники. 

Нагадаємо, 3 червня Європейська комісія (ЄК) повідомила про відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Але обмеження стосуватиметься не усіх товарів. Дізнавайтесь також, скільки в Україні коштує ячмінь

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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