Ячмінь дорожчає на українському агроринку — скільки коштує тонна

Техніка на полі працює ячмінь. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в українських портах останнім часом почали поступово зростати. Подорожчанню культури сприяють одразу кільки факторів.

Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про те, що відбувається на українському агроринку у червні.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про ціни на ячмінь

Впродовж останнього тижня в портах України на умовах СРТ зростають ціни на фуражний ячмінь нового врожаю, йдеться у матеріалі видання АПК-Інформ.

Як зазначається, ячмінь додає у ціні через активізацію імпортерів, а також невисокою врожайністю на старті збиральної кампанії. Кількість пропозицій ячменю обмежена, що також підтримує ціни.

Так, у портах Великої Одеси закупівельні ціни на фуражний ячмінь підвищились на 1-3 долари за тонну. Натомість у дунайських портах ціни у середньому підвищилися на 2 долари за тонну.

Ціни на внутрішньому ринку — скільки коштує тонна ячменю

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, середня вартість ячменю на агроринку станом на 23 червня — 8 050 грн за тонну. За останні 8 днів агрокультура подорожчала на 178 грн.

Як змінювалися ціни на ячмінь в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, 15 та 16 червня тонну ячменю можна було купити 7 872 грн. Це мінімальний показник, який фіксувався на ринку минулого тижня. Надалі вартість культури поступово зростала: з 17 червня по 22 червня тонна подорожчала зі 7 949 грн до 8 050 грн.

Раніше ми розповідали, що в Україні пропонують запровадити мита на експорт сої та ріпаку. Пропозицію ще має розглянути парламент.

Також 3 червня Європейська комісія (ЄК) повідомила про відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Але для деяких товарів обмеження не застосовуватимуться.