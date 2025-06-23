Ячмінь дорожчає на українському агроринку — скільки коштує тонна

Є дві причини — чому зростає вартість ячменю в Україні
Ціни на ячмінь в українських портах останнім часом почали поступово зростати. Подорожчанню культури сприяють одразу кільки факторів.
Редакція Новини.LIVE розповідає детальніше про те, що відбувається на українському агроринку у червні.
Детальніше про ціни на ячмінь
Впродовж останнього тижня в портах України на умовах СРТ зростають ціни на фуражний ячмінь нового врожаю, йдеться у матеріалі видання АПК-Інформ.
Як зазначається, ячмінь додає у ціні через активізацію імпортерів, а також невисокою врожайністю на старті збиральної кампанії. Кількість пропозицій ячменю обмежена, що також підтримує ціни.
Так, у портах Великої Одеси закупівельні ціни на фуражний ячмінь підвищились на 1-3 долари за тонну. Натомість у дунайських портах ціни у середньому підвищилися на 2 долари за тонну.
Ціни на внутрішньому ринку — скільки коштує тонна ячменю
Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, середня вартість ячменю на агроринку станом на 23 червня — 8 050 грн за тонну. За останні 8 днів агрокультура подорожчала на 178 грн.
Так, 15 та 16 червня тонну ячменю можна було купити 7 872 грн. Це мінімальний показник, який фіксувався на ринку минулого тижня. Надалі вартість культури поступово зростала: з 17 червня по 22 червня тонна подорожчала зі 7 949 грн до 8 050 грн.
Раніше ми розповідали, що в Україні пропонують запровадити мита на експорт сої та ріпаку. Пропозицію ще має розглянути парламент.
Також 3 червня Європейська комісія (ЄК) повідомила про відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Але для деяких товарів обмеження не застосовуватимуться.
Читайте Новини.LIVE!