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Может случиться с каждым — почему блокируют карты Ощадбанка

12 ноября 2024 06:01
Елизавета Супивская - редактор
Ощадбанк заблокировал карту – почему можно остаться без денег
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Клиент государственного Ощадбанка пожаловался на неожиданную блокировку зарплатной карты. Однажды он заметил, что не может пользоваться заработанными денежными средствами. Оказалось, причина — в сомнительном платеже.

Подробности рассказали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Что произошло с карточкой

Пользователь, зарегистрированный под ником A13xsandr, сообщил детали неприятной ситуации. Его зарплатную карту заблокировали без предупреждения, так что снять собственные деньги он не мог. В отделении долгое время отказывались принять заявку, хотя клиент не требовал ответа и быстрого реагирования, а просто хотел зарегистрировать обращение.

В ходе общения с сотрудником Ощадбанка выяснилось, что причиной блокировки карты был входящий платеж. Кто-то якобы пожаловался на получателя, что транзакция прошла без ведома владельца счета. И банк принял меры: сразу заблокировал карту, не разобравшись в ситуации.

"Грубо говоря, меня уверяют, что человек спал себе, ничего не делал, а утром смотрит — с карточки сняты деньги. Если согласиться с такой версией, то получается, что Ощад очень ненадежный банк. С одной стороны, можно проснуться с пустым счетом, с другой — получить блокирование средств", — констатировал клиент.

Жалоба на Сбербанк
Клиент Ощадбанка пожаловался на блокировку карты. Скриншот: Минфин

Он добавил, что, теоретически, каждый человек способен заблокировать чужую банковскую карту Ощадбанка. Надо только знать ее номер, отправить небольшую сумму и пожаловаться на неправомерный платеж. А финансовое учреждение отреагирует на блокировку.

По состоянию на 12 ноября 2024 года Ощадбанк не ответил на жалобу и не объяснил, почему не было попытки разобраться в ситуации, прежде чем блокировать карточку.

Как не платить за популярную услугу Ощадбанка

Ранее мы рассказывали, что украинцам не обязательно переплачивать за услугу SMS-информирования. Это вспомогательный инструмент, обеспечивающий клиентам сведения об операциях со счетами. Для получения уведомлений от Ощадбанка можно подключить бесплатные пуш-сообщения в Telegram и Viber.

"По желанию вы можете подключить бесплатные сообщения на е-мейл или пуш-сообщения в чат-ботах банка", — рассказали в финансовом учреждении.

За SMS-информирование нужно платить, услуга стоит 10 грн в месяц, то есть 120 грн в год. Отказаться от сервиса очень легко: нужно обратиться в любое отделение банка и написать заявление об отключении услуги.

Напомним, мы писали о жалобах от клиентов Ощадбанка по поводу отсутствия обещанных начислений по программе "Национальный кэшбэк". Некоторые украинцы не получили деньги за сентябрь, поэтому учреждение посоветовало, что делать в таком случае.

Также мы писали, что близкая родственница клиентки Ощадбанка обратилась с просьбой расторгнуть договор ипотеки в размере 50 000 долларов. По словам женщины, ее дочь заключила соглашение, когда имела психическое заболевание и не сознавала свои действия.

банковские карты жалобы блокирование Ощадбанк банки

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