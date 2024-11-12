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Може статися з кожним — чому блокують картки Ощадбанку

12 листопада 2024 06:01
Єлизавета Супівська - редактор
Ощадбанк заблокував картку — чому можна залишитися без грошей
Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнт державного Ощадбанку поскаржився на несподіване блокування зарплатної картки. Одного дня він помітив, що не може користуватися заробленими коштами. Виявилося, причина — у сумнівному платежі.

Деталі розповіли на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Що сталося з карткою

Користувач, зареєстрований під ніком A13xsandr, повідомив деталі неприємної ситуації. Його зарплатну картку заблокували без попередження, тож зняти власні гроші він не міг. У відділенні довгий час відмовлялися прийняти заявку, хоча клієнт не вимагав відповідей і швидкого реагування, а просто хотів зареєструвати звернення.

Під час спілкування зі співробітником Ощадбанку з’ясувалося, що причиною блокування картки був вхідний платіж. Хтось нібито поскаржився на отримувача, що транзакція відбулася без відома власника рахунку. І банк прийняв міри: одразу заблокував карту, не розібравшись у ситуації.

"Грубо кажучи, мене запевняють, що людина спала собі, нічого не робила, а зранку дивиться — з картки знято гроші. Якщо погодитись з такою версією, то виходить, що Ощад вкрай ненадійний банк. З одного боку, можна проснутись з пустим рахунком, з іншого — отримати блок коштів", — констатував клієнт.

Скарга на Ощадбанк
Клієнт Ощадбанку поскаржився на блокування картки. Скриншот: Мінфін

Він додав, що, теоретично, кожна людина здатна заблокувати чужу банківську картку Ощадбанку. Треба лише знати її номер, надіслати невелику суму і поскаржитися на неправомірний платіж. А фінансова установа відреагує блокуванням.

Станом на 12 листопада 2024 року Ощадбанк не відповів на скаргу та не пояснив, чому не було спроби розібратися у ситуації, перш ніж блокувати картку.

Як не платити за популярну послугу Ощадбанку

Раніше ми розповідали, що українцям не обов’язково переплачувати за послугу SMS-інформування. Це допоміжний інструмент, який забезпечує клієнтів відомостями про операції з рахунками. Аби отримувати сповіщення від Ощадбанку, можна підключити безплатні пуш-повідомлення у Telegram і Viber.

"За бажанням ви можете підключити безкоштовні повідомлення на е-мейл або пуш-повідомлення в чат-ботах банку", — розповіли у фінансовій установі.

Натомість за SMS-інформування потрібно платити, послуга коштує 10 грн на місяць, тобто 120 грн на рік. Відмовитися від сервісу дуже легко: треба звернутися в будь-яке відділення банку і написати відповідну заяву про відключення послуги.

Нагадаємо, ми писали про скарги від клієнтів Ощадбанку щодо відсутності обіцяних нарахувань за програмою "Національний кешбек". Деякі українці не отримали гроші за вересень, тож установа порадила, що робити в такому випадку.

Також ми писали, що близька родичка клієнтки Ощадбанку звернулася із проханням скасувати договір іпотеки в розмірі 50 000 доларів. За словами жінки, її донька уклала угоду, коли мала психічне захворювання та не усвідомлювала свої дії.

банківські карти скарги блокування Ощадбанк банки

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