Ощадбанк не дозволив клієнтці відмовитись від іпотеки — рішення суду

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Матір клієнтки Ощадбанку звернулась із проханням скасувати угоду на іпотеку у розмірі 50 тисяч доларів, назвавши причиною її психічний стан. Відомо, що вирішив суд у справі.

Це випливає з рішення Київського райсуду Одеси.

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Оформлення іпотеки в Ощадбанку

Як зазначається, громадянка, яка проживає в Одесі, звернулась до банку, щоб розірвати договір іпотеки. Жінка стверджувала, що її дочка на час укладення угоди з банком мала психічне захворювання та не усвідомлювала свої дії.

12 червня 2007 року вона уклала з АТ "Ощадбанк" кредитний договір, відповідно до якого отримала 50 тис. доларів та зобов'язалася повернути кредит в сумі на квартиру, на умовах та в терміни, визначені договором.

При цьому матір надала документи, що та з 2002 року страждала на тяжке захворювання та двічі лікувалась в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я з діагнозом "Параноїдна шизофренія, беземісійний перебіг".

Банк через невиконання умов договору звернувся з позовом про стягнення боргу до суду.

Що вирішив суд

Як випливає з рішення суду, жінці відмовили у задоволенні позову, оскільки виявилось, що вона сама виступала майновим поручителем. Договір підписано 12.06.2007 року і тоді жодних заперечень щодо укладення кредитного та іпотечного договорів не мала.

Також вона обіймала посаду бухгалтера на підприємстві ПП "Югтехстрой", працювала в іншій компанії помічником бухгалтера, що свідчить про те, що усвідомлювала власні дії та відсутність у неї захворювань, які б перешкоджали обіймати вказані посади та підписувати договір.

"Вона на момент укладення кредитного договору за рішенням суду не була визнана недієздатною, експертизи, які призначалися під час розгляду даної справи, проведені не були у зв'язку з їх неоплатою позивачкою. За таких обставин, у задоволенні позову до публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" про визнання кредитного та іпотечного договору недійсним, необхідно відмовити", — йдеться у вердикті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка Ощадбанку розповіла про штучне введення у борги через особливості зарахування коштів. При цьому розрахунок за кредитом зробила вчасно.

Раніше ми писали, що у клієнта державного "Ощадбанку" зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.