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Ощадбанк пояснив, як не платити за популярну послугу

6 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк пояснив, як вимкнути послугу смс-інформування
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" пояснив, як клієнтам не переплачувати за послуги. Йдеться про сервіс смс-інформування.

Про це повідомляється на сторінці банку у Facebook.

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Як не платити за популярну послугу

Як зазначається, одна з клієнток звернулась до банку із проханням пояснити, за що відбувається автоматичне списання коштів, коли користується застосунком.

У банку пояснили, що йдеться про смс-інформування. Для користування застосунку "Ощад" наявність підключеної послуги смс не є обов'язковим. Можна підключити безплатні пуш-повідомлення у Telegram та Viber.

"За бажанням ви можете підключити безкоштовні повідомлення на е-мейл або пуш-повідомлення в чат-ботах банку", — розповіли у фінустанові.

Водночас, СМС-інформування платне — за послугу щомісяця знімається по 10 гривень, тобто 120 гривень за рік, повідомляють клієнти.

Для вимкнення смс-банкінгу, необхідно звернутися в будь-яке відділення банку та написати спеціальну заяву.

 

Ощадбанк
Запитання клієнтки. Джерело: Fb Ощадбанку

Переваги СМС-повідомлень Ощадбанку

СМС-повідомлення Ощадбанку є послугою інформування щодо операцій, які здійснюються з банківськими рахунками. Завдяки цьому клієнт завжди знає про поповнення або зняття грошей.

Також, якщо хтось отримав доступ до платіжної картки, то одразу надійде повідомлення, зокрема про зняття готівки. Для цього достатньо звернутися до контакт-центру банку з проханням заблокувати рахунок.

Завдяки сервісу можна швидко дізнатись про баланс на рахунку, терміни дії картки та суми платежів за кредитним договором. Завдяки відповідній опції можна заблокувати картку та замінити пін-код.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у клієнтки Ощадбанку невідомі списали з рахунку 6,5 тис. гривні, проте банк відмовився повертати кошти. Відомо, на чию сторону став суд.

Також ми писали, що у клієнта Ощадбанку зникли з картки 19 тис. гривень, він звернувся до фінустанови, однак відповіді так і не отримав щодо повернення коштів. Крапку у справі поставив суд.

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