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Клієнтам Ощадбанку не надходять гроші Нацкешбеку — як бути

30 жовтня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк пояснив, чому не надходять гроші Нацкешбеку клієнтам
Телефон у руці. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям за вересень почали надходити компенсації за програмою "Національний кешбек", однак деякі клієнти Ощадбанку скаржаться на відсутність обіцяних коштів. У фінустанові дали поради, як діяти у такому випадку.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Чому не надходять гроші Нацкешбеку клієнтам Ощадбанку

Так, громадяни зазначають, що досі не отримали грошей за купівлю товарів від українських виробників.

"Добрий вечір. А чому не зараховують національний кешбек за вересень? Уже скоро листопад", — йдеться у повідомленні.

У головному офісі Ощадбанку пояснили, що "Національний кешбек" має нарахуватися через "Дію", тому щодо термінів виплати варто звернутися до технічної підтримки застосунку.

Також для отримання кешбеку необхідно перевірити, чи виконані всі необхідні для цього умови. А саме:

  • у застосунку "Мобільний Ощад" встановити наявність відкритої цифрової  картки — "Національний кешбек", чи підключена картка до відповідної програми;
  • зробити аналогічно у налаштуваннях кожної картки, з якої йде розрахунок в торговельній мережі;
  • у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати послугу "Нацкешбек" та перевірити, чи обрана картка для виплати кешбеку. Також можна перевірити сукупну суму нархованого кешбеку та дати здійснення розрахунків.

"Якщо в "Дії" відображається сума накопичено кешбеку за вересень зі статусом "в обробці", необхідно очікувати зарахування на картку "Національний кешбек". Виплати здійснюються до кінця наступного місяця за попередній", — пояснили в Ощадбанку.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Ощадбанк у соцмережах

Як можна розпоряджатися коштами

За правилами програми "Національний кешбек", отримані кошти дозволяється витратити на такі послуги:  

  • комуналку;
  • транспорт;
  • лікування;
  • мобільний зв’язок;
  • спорт;
  • кіно;
  • донати для ЗСУ;
  • військові облігації.

"Нараховані кошти можна буде використати до 31 січня 2025 року", — додали в Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державної фінустанови "Ощадбанк" розповіла про штучне введення у борги через особливості зарахування фінансів. При цьому розрахунок за кредитом зробила вчасно.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку пенсійного віку скаржаться на проблеми, які виникли під час зняття готівки у банкоматі. Громадяни місяцями чекають на повернення коштів, а в фінустанові мовчать.

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