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Клієнти Ощадбанку не можуть повернути вкрадені гроші

11 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ощадбанк не зараховує пенсії клієнтам — деталі судової справи
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми із зарахуванням коштів: жінка повідомила, що банк не зарахував їй пенсію у розмірі 1 689 гривень. Більше того, протягом тривалого часу з її рахунку невідомі особи зняли кошти на суму 118 602 гривень.

Про це йдеться у рішенні Ленінського районного суду Миколаєва (юридична назва суду).

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Деталі судової справи

Клієнти Ощадбанку продовжують звертати увагу на проблеми з обслуговуванням рахунків. Жінка, яка отримала виписку по рахунку, виявила, що під час її хвороби з рахунку без її відома знімалися значні суми до 5 серпня 2022 року, що склало загалом 118 602 гривні. Вона повідомила, що через це не мала можливості купувати необхідні продукти й ліки та оплачувати догляд, через що вимагає від банку компенсацію моральної шкоди в розмірі 100 тисяч гривень.

Ощадбанк у відповідь повідомив, що клієнтка регулярно відвідувала відділення та знімала кошти протягом 2019-2022 років. Проблема з доступом до коштів виникла у травні 2023 року, після чого клієнтка звернулася на гарячу лінію банку. Згодом, 27 червня 2023 року, після надання необхідних документів, банк видав їй 95 тисяч гривень з рахунку.

Що вирішив суд

Суд відмовив жінці у задоволенні позову, оскільки вона подала його до відокремленого підрозділу АТ "Ощадбанк", який не має статусу юридичної особи. Згідно з процесуальним законодавством, філія не може виступати відповідачем у таких справах.

Суд також не взяв до уваги твердження позивачки про те, що з її рахунку було знято 118 602 гривні невідомими особами, оскільки вона не надала жодних вагомих доказів на підтвердження своїх слів. Зокрема, до справи не було долучено заяви до поліції про зникнення коштів, звернень до керівництва АТ "Ощадбанк", а також не було заявлено клопотання про проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження її підписів на заявках про зняття готівки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк позбавив доступу одну зі своїх клієнток до пенсійних коштів. Жінка за три місяці так і не дочекалася розблокування, тому написала скаргу.

Також ми писали, що Ощадбанк продовжує блокувати рахунки громадянам в рамках законодавчих норм, зокрема через непогашені кредити. Клієнти скаржаться, адже такі обмеження стосуються і тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

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