SWIFT-платеж через Ощадбанк в 2025году — какие требования выдвигает банк для операции

Люди подписывают документы на столе. Фото: Unsplash

Клиент государственного учреждения "Ощадбанк" столкнулся с финансовым мониторингом, в результате которого ему не удалось выполнить SWIFT-платеж. Более того банк требует от клиента предоставить информацию, которая ранее считалась личной.

Информация об этом появилась на портале "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе украинских банков.

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По словам гражданина, сначала в сотрудничестве с банком не возникало никаких проблем, они появились уже ближе к моменту оплаты.

"Вы делаете заявку, загружаете что есть, а потом... как продаете, где продаете, какие планы, зачем такие планы, где работаете, где храните товары, сколько стоит... Все, что раньше считалось личным делом каждого, теперь нужно банку", — говорится в сообщении.

Скриншот. Фото: Минфин

Он считает, что клиентам "Ощадбанка" в 2025 году стоит заранее готовиться к оплате ВЭД-контрактов, чтобы выполнить их вовремя.

"Печально видит такую банковскую систему. Ты работаешь официально, в войну, хочешь дальше работать, но все делается для того, чтобы ты закрылся", — написал мужчина.

Напомним, что в "Ощадбанке" могут взимать комиссию за обслуживание карт, срок действия которых давно истек. Известно, может ли банк автоматически закрыть счет.

Также мы рассказывали, что "Ощадбанк" требует от своих клиентов информацию о номерах мобильных телефонов. В банке объяснили, зачем им эти данные.