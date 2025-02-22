SWIFT-платіж через Ощадбанк у 2025 році — які вимоги висуває банк для операції

Люди підписують папери на столі. Фото: Unsplash

Клієнт державної установи "Ощадбанк" зіткнувся з фінансовим моніторингом, внаслідок якого йому не вдалося виконати SWIFT-платіж. Ба більше, банк вимагає від клієнта надати інформацію, яка раніше вважалася особистою.

Інформація про це з'явилася на порталі "Мінфін", де українці лишають відгуки про роботу українських банків.

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За словами громадянина, спочатку у співпраці з банком не виникало жодних проблем, вони з'явилися вже ближче до моменту оплати.

"Ви робите заявку, завантажуєте що є, а потім... як продаєте, де продаєте, які плани, навіщо такі плани, де працюєте, де зберігаєте товари, скільки коштує… Все, що раніше вважалося особистою справою кожного, тепер потрібно банку", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Фото: Мінфін

Він вважає, що клієнтам "Ощадбанку" у 2025 році варто заздалегідь готуватися до оплати ЗЕД-контрактів, щоби виконати їх вчасно.

"Сумно бачити таку банківську систему. Ти працюєш офіційно, у війну, хочеш далі працювати, але все робиться для того, щоби ти закрився", — написав чоловік.

Нагадаємо, що в "Ощадбанку" можуть стягувати комісію за обслуговування карток, термін дії яких давно минув. Відомо, чи може банк автоматично закрити рахунок.

Також ми розповідали, що "Ощадбанк" вимагає від своїх клієнтів інформацію про номери мобільних телефонів. В банку пояснили, навіщо їм ці дані.