Лимиты на снятие наличных в Ощадбанке: о каких суммах идет речь в июне 2026 года

Отделение Ощадбанка, женщина с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине по-прежнему действуют лимиты на снятие наличных. Например, в государственном Ощадбанке установлены определенные суммы, которые можно снимать в течение суток как в отделениях, так и через банкоматы. Однако некоторые клиенты могут отменить эти ограничения.

Об этом Новини.LIVE сообщили в службе поддержки Ощадбанка.

Какие ограничения на снятие наличных в Ощадбанке действуют

В июне 2026 года для клиентов Ощадбанка действуют следующие ограничения:

в банкомате Ощадбанка можно снимать от 10 000 до 25 000 гривен каждые 3 часа;

в сутки один клиент через банкомат в общей сложности может получить до 100 000 гривен.

"Если вы получите 50 000 гривен в банкомате, то в кассе вы сможете снять оставшиеся 50 000 гривен. Если снимете в кассе Ощадбанка 100 000 гривен, то в банкомате снять деньги не сможете", — рассказали в банке.

Для кого Ощадбанк отменяет лимиты

Есть категории клиентов, которые могут отменить ограничения на снятие наличных через кассу для выдачи средств более 100 000 гривен в день. Это те, кто:

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хотят получить деньги, поступившие на счет клиента в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве в соответствии с постановлением КМУ №975 от 25 декабря 2013 года.

хочет получить социальные выплаты.

Что еще стоит знать

Напомним, что 14 июня Ощадбанк приостановит работу мобильного приложения и всех отделений. Причина — проведение технических работ. Операции с депозитами и текущими счетами, обмен валют, формирование деклараций для клиентов будут недоступны с 03:45 до 22:00.

Ранее Новини.LIVE писали об актуальных лимитах для виртуальных карт Ощадбанка. За ряд операций клиенты не платят деньги. Однако есть комиссии, если снимать наличные или выполнять отдельные виды платежей.

Также Новини.LIVE рассказывали о замене старых карт в Ощадбанке. Некоторым клиентам до конца июня важно успеть забрать депозиты. Известно, почему в банк нужно прийти вовремя.