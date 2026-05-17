Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сколько наличных можно держать дома в Украине: безопасный лимит

Сколько наличных можно держать дома в Украине: безопасный лимит

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 16:30
Сколько наличных можно держать дома: безопасные "лимиты" для украинцев
Человек держит конверт с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди в Украине уже давно привыкли к условиям военного времени и научились жить в рамках новой повседневности. Едва ли не в каждой семье есть так называемый тревожный чемодан с документами и вещами первой необходимости, а также определенная сумма денег наличными на случай блэкаута или других непредвиденных ситуаций.

Сколько наличных можно держать дома в Украине, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Стоит ли хранить дома деньги

Наличные сейчас иметь необходимо, отметила эксперт, ведь в современных реалиях никто не застрахован от форс-мажоров. Не исключено длительное отсутствие электроэнергии из-за массированных обстрелов инфраструктуры врагом. Как следствие — может возникнуть сбой в работе банкоматов и терминалов, и деньги будет снять, как и рассчитаться карточкой, невозможно.

Но и слишком большие суммы держать дома не стоит, учитывая, что от обстрелов страдают часто и жилые дома.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — добавила Елена Коник.

Читайте также:

Сколько наличных можно хранить дома

Финансовый консультант советует подходить к формированию наличного резерва с учетом собственного уровня доходов и ежемесячных расходов.

Ориентировочные суммы могут быть такими:

  • при доходе до 20 000 грн в месяц — стоит иметь наличный запас в пределах 2 000-10 000 грн;
  • при доходе до 40 000 грн в месяц — от 4 000 до 20 000 грн;
  • при доходе до 100 000 грн в месяц — примерно 7 000-40 000 грн.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — отмечает эксперт.

Также она добавила, что украинское законодательство не устанавливает никаких ограничений по объему наличности, которую человек может хранить.

В то же время накапливать слишком большие суммы дома нецелесообразно. Причина в том, что средства постепенно теряют свою стоимость из-за инфляции, а риски потери или кражи могут быть значительно выше потенциальной пользы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Госфинмониторинг начал проверять некоторые операции украинцев с наличными. Особое внимание уделяют операциям на крупные суммы. В частности это покупка недвижимости или автомобилей.

Также Новини.LIVE писали, сколько наличных можно хранить дома в Польше. В целом это может быть любая сумма. В то же время польское законодательство имеет свои правила и ограничения, которые следует учитывать, чтобы избежать проблем с налоговой.

деньги наличка лимиты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации