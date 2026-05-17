Сколько наличных можно держать дома: безопасные "лимиты" для украинцев

Человек держит конверт с наличными в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди в Украине уже давно привыкли к условиям военного времени и научились жить в рамках новой повседневности. Едва ли не в каждой семье есть так называемый тревожный чемодан с документами и вещами первой необходимости, а также определенная сумма денег наличными на случай блэкаута или других непредвиденных ситуаций.

Сколько наличных можно держать дома в Украине, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Стоит ли хранить дома деньги

Наличные сейчас иметь необходимо, отметила эксперт, ведь в современных реалиях никто не застрахован от форс-мажоров. Не исключено длительное отсутствие электроэнергии из-за массированных обстрелов инфраструктуры врагом. Как следствие — может возникнуть сбой в работе банкоматов и терминалов, и деньги будет снять, как и рассчитаться карточкой, невозможно.

Но и слишком большие суммы держать дома не стоит, учитывая, что от обстрелов страдают часто и жилые дома.

"Именно поэтому нужно искать баланс между тем, сколько нужно хранить денег дома, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Ведь здесь речь идет именно о неком "тревожном денежном чемоданчике", а не финансовой подушке безопасности", — добавила Елена Коник.

Сколько наличных можно хранить дома

Финансовый консультант советует подходить к формированию наличного резерва с учетом собственного уровня доходов и ежемесячных расходов.

Ориентировочные суммы могут быть такими:

при доходе до 20 000 грн в месяц — стоит иметь наличный запас в пределах 2 000-10 000 грн;

при доходе до 40 000 грн в месяц — от 4 000 до 20 000 грн;

при доходе до 100 000 грн в месяц — примерно 7 000-40 000 грн.

"В целом лучше держать запас наличных, равный 1-1,5 месячных расходов семьи. Все, что выше — переводить на банковские счета, депозиты или распределять в различные финансовые инструменты", — отмечает эксперт.

Также она добавила, что украинское законодательство не устанавливает никаких ограничений по объему наличности, которую человек может хранить.

В то же время накапливать слишком большие суммы дома нецелесообразно. Причина в том, что средства постепенно теряют свою стоимость из-за инфляции, а риски потери или кражи могут быть значительно выше потенциальной пользы.

