Ощадбанк может не вернуть вовремя депозитные средства: какие причины

Снятие депозита в Ощадбанке: какие трудности могут ожидать
Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях, которые могут ожидать при желании возврата депозитных средств после окончания срока действия договора. Такая процедура при определенных обстоятельствах может оказаться невозможной.
Какие ждут проблемы после завершения срока депозита в Ощадбанке
Один из клиентов рассказал, что после окончания срока действия договора с депозитными средствами он не смог забрать вклад, поскольку пришел в отделение Ощадбанка на следующий день.
Клиент сообщил, что ему отказали в выдаче средств, отметив, что срок договора был пролонгирован автоматически.
"Закончился договор депозита, пришел на второй день с целью получения причитающихся мне средств, потому что не мог прийти день в день (инвалид 2 группы телефон без приложения). Однако сотрудники банка отказали мне в выдаче вкладов, мотивируя это тем, что действие Договора было автоматически пролонгировано на новый срок. Я являюсь лицом с инвалидностью II группы, нуждаюсь в средствах на лечение и жизнеобеспечение, о чем банк был осведомлен во время обслуживания. Лишение меня доступа к собственным сбережениям ставит меня в затруднительное положение", — говорится в обращении.
Правила возврата депозита в Ощаде
Согласно банковским правилам, в случае окончания срока депозита клиент должен забрать средства. Для этого предусмотрены два возможных варианта:
- Наличными в кассе отделения (в пределах регионального управления, где оформляли депозит). Такой вариант подходит тем, кто не имеет мобильного приложения "Ощад24". Прийти необходимо именно в дату окончания депозита.
- Безналичное перечисление депозита на текущий счет вкладчика при наличии приложения.
Если клиент не придет за депозитом в день завершения его срока, сработает "автопролонгация" (автоматическое продление). Соответствующий договор будет продлен на аналогичный срок, однако с новой процентной ставкой на момент пролонгации.
В случае получения денег наличными граждане могут забрать депозит в иностранной валюте (доллар или евро). Для этого необходим предварительный заказ суммы.
В случае снятия депозита предусмотрено безналичное перечисление процентов на текущие счета с выдачей платежных карт. Также будет удерживаться налог на доходы физлиц в размере 18% от суммы начисленных процентов и дополнительно удержат военный сбор в размере 5% от суммы процентов.
