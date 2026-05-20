Снятие депозита в Ощадбанке: какие трудности могут ожидать

Дата публикации 20 мая 2026 06:01
Ощадбанк может не вернуть вовремя депозитные средства: какие причины
Отделение Ощадбанка, карта и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о трудностях, которые могут ожидать при желании возврата депозитных средств после окончания срока действия договора. Такая процедура при определенных обстоятельствах может оказаться невозможной.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы", передают Новини.LIVE.

Какие ждут проблемы после завершения срока депозита в Ощадбанке

Один из клиентов рассказал, что после окончания срока действия договора с депозитными средствами он не смог забрать вклад, поскольку пришел в отделение Ощадбанка на следующий день.

Клиент сообщил, что ему отказали в выдаче средств, отметив, что срок договора был пролонгирован автоматически.

"Закончился договор депозита, пришел на второй день с целью получения причитающихся мне средств, потому что не мог прийти день в день (инвалид 2 группы телефон без приложения). Однако сотрудники банка отказали мне в выдаче вкладов, мотивируя это тем, что действие Договора было автоматически пролонгировано на новый срок. Я являюсь лицом с инвалидностью II группы, нуждаюсь в средствах на лечение и жизнеобеспечение, о чем банк был осведомлен во время обслуживания. Лишение меня доступа к собственным сбережениям ставит меня в затруднительное положение", — говорится в обращении.

Правила возврата депозита в Ощаде

Согласно банковским правилам, в случае окончания срока депозита клиент должен забрать средства. Для этого предусмотрены два возможных варианта:

  1. Наличными в кассе отделения (в пределах регионального управления, где оформляли депозит). Такой вариант подходит тем, кто не имеет мобильного приложения "Ощад24". Прийти необходимо именно в дату окончания депозита.
  2. Безналичное перечисление депозита на текущий счет вкладчика при наличии приложения.

Если клиент не придет за депозитом в день завершения его срока, сработает "автопролонгация" (автоматическое продление). Соответствующий договор будет продлен на аналогичный срок, однако с новой процентной ставкой на момент пролонгации.

В случае получения денег наличными граждане могут забрать депозит в иностранной валюте (доллар или евро). Для этого необходим предварительный заказ суммы.

В случае снятия депозита предусмотрено безналичное перечисление процентов на текущие счета с выдачей платежных карт. Также будет удерживаться налог на доходы физлиц в размере 18% от суммы начисленных процентов и дополнительно удержат военный сбор в размере 5% от суммы процентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке действуют выгодные тарифы для некоторых банковских карт. В частности, не взимают комиссию на некоторые денежные переводы, нет комиссии для снятия наличных в банкоматах, действуют повышенные процентные ставки по депозитам.

Также Новини.LIVE писали, что в 2026 году Ощадбанк может блокировать счета, даже те, куда поступают пенсионные и социальные средства. Потеря доступа к счету означает, что система обнаружила нарушения со стороны клиента. Для таких случаев предусмотрена отдельная инструкция действий. В Ощадбанке дали рекомендации для восстановления доступа.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
