Ліміти на зняття готівки в Ощадбанку: про які суми йдеться у червні 2026 року

Відділення Ощадбанку, жінка з телефоном у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують діяти ліміти на зняття готівки. Наприклад, у державному Ощадбанку встановлені певні суми, які можна знімати впродовж доби як у відділеннях, так і через банкомати. Однак деякі клієнти можуть скасувати ці обмеження.

Про це Новини.LIVE розповіли у службі підтримки Ощадбанку.

Які обмеження на зняття готівки в Ощадбанку діють

У червні 2026 року для клієнтів Ощадбанку діють наступні обмеження:

в банкоматі Ощадбанку можна знімати від 10 000 до 25 000 гривень кожні 3 години;

на добу один клієнт через банкомат загалом може отримати до 100 000 гривень.

"Якщо ви отримаєте 50 000 гривень в банкоматі, то в касі ви може зняти залишкові 50 000 гривень. Якщо знімете в касі Ощадбанку 100 000 гривень, то в банкоматі зняти кошти не зможете", — розповіли у банку.

Для кого Ощадбанк скасовує ліміти

Є категорії клієнтів, які можуть деактивувати обмеження на зняття готівки через касу для видачі коштів більше 100 000 гривень в день. Це ті, хто:

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хочуть отримати кошти, які надійшли на рахунок клієнта у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві відповідно до постанови КМУ №975 від 25.12.2013 р

хоче отримати соціальні виплати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що 14 червня Ощадбанк призупинить роботу мобільного застосунку та усіх відділень. Причина — проведення технічних робіт. Операції з депозитами та поточними рахунками, обмін валют, формування декларацій для клієнтів будуть недоступними з 03:45 до 22:00.

Раніше Новини.LIVE писали, про актуальні ліміти для віртуальних карток Ощадбанку. За низку операцій клієнти не платять гроші. Однак є комісії, якщо знімати готівку або виконувати окремі види платежів.

Також Новини.LIVE розповідали про заміну старих карток в Ощадбанку. Деяким клієнтам до кінця червня важливо встигнути забрати депозити. Відомо, чому до банку треба прийти вчасно.