Что изменится в Украине и для украинцев с 1 февраля 2025 года

Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Скоро наступит февраль. Последний месяц зимы принесет с собой много изменений в жизни Украины и украинцев. Изменятся некоторые коммунальные тарифы, порядок оформления выплат и будут введені лимиты на денежные переводы. Такие нововведения существенно повлияют на жизнь в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 февраля.

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Тарифы на коммунальные услуги в феврале 2025

Для большинства жителей Украины в феврале не ожидается значительных изменений в расчетах за газ, воду или электричество. Однако последний месяц зимы все же внесет некоторые корректировки в коммунальные тарифы для определенных групп потребителей.

Тарифы на электроэнергию в Украине в феврале

В феврале изменений в расчетах за потребленную электроэнергию не предвидится. Действующий тариф для домашних потребителей, установленный с 1 июня 2024 года, остается на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Для тех, кто имеет двухзонный счетчик, ночная ставка составляет 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года.

Кроме того, с 1 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года владельцы электрических систем отопления могли воспользоваться льготным тарифом в размере 2,64 грн за кВт-ч при условии, что месячное потребление не превысит 2000 кВт-ч.

В январе Кабинет Министров смягчил это правило. Теперь потребители, использующие электроотопление, будут оплачивать полный тариф только за объемы электроэнергии, превышающие лимит 2 тыс. кВт-ч. В пределах этого лимита стоимость, как и раньше, составит 2,64 грн за кВт-ч.

Тарифы на газ в Украине в феврале

В феврале, как и в январе, на рынке газа для населения продолжают работать 9 поставщиков. Пять из них предлагают как фиксированный годовой тариф, так и переменную месячную цену. Остальные четыре компании предоставляют только годовые тарифы.

Стоимость газа по годовым тарифам в феврале варьируется от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от поставщика. Месячные цены составляют от 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

Однако подавляющее большинство украинских домохозяйств (98% или более 12 миллионов) получают газ от компании "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой цене — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать для всех клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

В конце декабря в медиапространстве начали распространяться ложные сообщения о якобы дальнейшем повышении стоимости газа для бытовых потребителей. Утверждалось, что это связано с прекращением транзита российского газа и ростом тарифов на услуги газотранспортной системы внутри страны.

Специальное разъяснение по этому поводу опубликовали в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Там заверили, что стоимость газа и тарифы на его доставку для населения не увеличатся. Во-первых, повышение тарифов на транспортировку ГТС касается исключительно бизнеса. Во-вторых, продолжает действовать мораторий роста тарифов для населения.

Таким образом, повышение тарифов на услуги украинской ГТС после остановки транзита газа касается лишь промышленных потребителей, а не домохозяйства. Как минимум до конца апреля газ для населения будет стоить те же 7,96 грн за кубометр.

Также пока не изменятся тарифы на распределение, то есть доставку газа. Суммы в платежках могут измениться только из-за объема потребления, поскольку с 1 января расчеты будут основываться на данных о потреблении за предыдущий газовый год.

Тарифы на водоснабжение в Украине в феврале

В феврале изменений в тарифах на водоснабжение не ожидается. Вопрос о возможном повышении цен на централизованное водоснабжение и водоотвод пока находится на стадии обсуждения.

Стоит учитывать то, что в отдельных громадах стоимость воды может быть повышена по решению местных властей без согласования с НКРЭКУ. Однако официальных заявлений о пересмотре тарифов на воду не поступало.

Субсидии и социальная помощь в феврале

Субсидии

В 2025 году субсидии для получателей помощи будут рассчитываться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи'и. Если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 года, право на получение субсидии с учетом совокупного дохода будет определяться с этой даты.

Изменения в порядке назначения субсидий вступят в силу после окончания отопительного сезона, если семья уже получала льготы до 31 декабря 2024 года включительно. Они также не касаются участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Для них подходы к предоставлению льгот остаются неизменными.

Субсидии будут автоматически назначены тем гражданам, которые уже получали помощь в неотапливаемый период 2024 года или для которых размер субсидии составлял 0,00 грн. Таким образом, этим категориям не нужно повторно подавать документы или обращаться за субсидией.

Однако есть несколько случаев, когда гражданам необходимо будет обратиться за субсидией в феврале 2025 года:

если оформление субсидии происходит впервые;

если в неотапливаемый период был получен отказ в субсидии (например, из-за наличия долга, отсутствия доходов и т.д.);

если летом было подано заявление на прекращение субсидии, а на отопительный сезон человек хочет ее возобновить;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном статусе или других обстоятельствах.

Помощь с арендой жилья для ВПЛ

Правительство также внедрило субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это право можно будет использовать с января 2025 года. К тем, кто сможет претендовать на субсидию для аренды жилья относятся:

ВПЛ, которые переехали в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи соответствует установленным критериям (ранее субсидия распространялась только на девять областей);

семьи, которые тратят на аренду жилья более 20% от своего совокупного дохода.

По данным Минсоцполитики, субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией. Ее размер будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи'и с учетом количества членов семьи'и, общего дохода и стоимости аренды. Это позволит учесть разницу в ценах на аренду между различными регионами Украины.

Важно отметить, что субсидия на аренду будет предоставляться только при наличии официального договора аренды с собственником жилья. При этом государство возьмет на себя компенсацию налогов, которые должен арендодатель уплатить с дохода от сдачи жилья.

Денежная помощь в феврале 2025

В феврале 2025 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, продолжат выплачивать помощь на проживание.

Автоматически (без необходимости дополнительного обращения) выплаты будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, которые не имеют возможности работать. К ним относятся:

пенсионеры, размер пенсии которых не превышает 9 444 грн;

люди с инвалидностью І или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, а также тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Размер помощи для граждан, которые имеют статус ВПЛ и проживают в Украине, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;

для остальных категорий — 2 000 грн.

Другие категории ВПЛ также могут претендовать на государственную помощь. Это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, где дети не могут учиться офлайн;

семей, где один из членов ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком;

малолетних детей в возрасте до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению родственника);

беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.

Эти категории ВПЛ смогут подать специальное заявление в феврале для назначения или продления выплат.

В феврале 2025 года украинцы также смогут получить 1000 грн в рамках программы "Поддержка" ("Тысяча Зеленского"). Эта единовременная помощь доступна гражданам, находящимся в Украине, и действует в период с декабря 2024 по февраль 2025 года. Также в феврале 2025 года более 5 тысяч украинских семей получат выплату "Теплая зима" в размере 6500 грн.

Пенсии в феврале 2025 года

Украинцы, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет, могут рассчитывать на получение возрастной надбавки к пенсии.

Размеры надбавок составляют:

300 грн — для пенсионеров, достигших 70 лет;

456 грн — для тех, кому исполнилось 75 лет;

570 грн — для лиц старше 80 лет;

Выплаты родственникам военных в феврале 2025 года

С 1 февраля 2025 года вступит в силу новый порядок выплат родственникам военнослужащих, оказавшихся в плену или признанных пропавшими без вести. Ранее вся сумма денежного обеспечения перечислялась одному члену семьи, чаще всего жене или супруге.

Согласно новым правилам, военнослужащий сможет заранее указать, кто будет получать его денежное обеспечение в случае его плена или исчезновения. Это может быть как один человек, так и несколько.

Если такое распоряжение отсутствует, 50% суммы обеспечения будут распределены поровну между ближайшими родственниками первой степени. К ним относятся: супруг (супруга), законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства (или их представители), а также родители военнослужащего (за исключением тех, кто получает алименты или лишен родительских прав).

Если у военнослужащего нет таких родственников, выплаты в размере 20% от содержания могут быть назначены совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам, чьим законным представителем он являлся. Остальные средства (50% или 80%) будут храниться в воинской части и будут выплачены военнослужащему в случае его освобождения из плена или если он появится после признания пропавшим без вести.

Истекает срок повторной ВВК

В прошлом году в Украине отменили категорию "ограниченно годный" к военной службе. Гражданам, которые имели такой статус, предоставили 9 месяцев на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Этот срок истекает 4 февраля 2025 года.

Если военнообязанные не пройдут ВВК до указанной даты, их могут оштрафовать на сумму от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен за нарушение правил воинского учета.

Ограничения банковских переводов в феврале 2025

С 1 февраля 2025 года украинские банки вводят ограничение на денежные переводы в размере 150 тыс. грн в месяц. Это правило касается исходящих платежей, осуществляемых по реквизитам IBAN. Однако ограничение будет касаться не всех клиентов, а лишь тех, кто не может предоставить документального подтверждения своих доходов.

Согласно Меморандуму, принятому банками, для клиентов, отнесенных к "высокой" группе риска, лимит на переводы будет составлять 50 тыс. грн Для клиентов "средней" и "низкой" групп риска будут действовать поэтапные ограничения:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — до 100 тыс. грн в месяц;

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, обязаны предоставить документы, подтверждающие их доходы. Ограничения не будут применяться к клиентам с подтвержденными источниками доходов, включая владельцев зарплатных карт, а также волонтеров.

Напомним, в Украине некоторые потребители смогут не переплачивать за распределение голубого топлива. Голубое топливо предлагают различные газопоставщики, и около 98% населения пользуется услугами "Нафтогаза".

А вот в некоторых случаях гражданам нужно вернуть часть уже полученной субсидии. Как правило, если домохозяйству назначена субсидия на следующий период, избыточную сумму вычислят из новой субсидии, но не более 20% ее суммы.