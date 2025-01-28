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Цена за кубометр газа с 1 февраля — кто будет платить меньше

28 января 2025 09:50
Ксения Симонова - Редактор
Тариф на газ — какой будет стоимость кубометра с 1 февраля
Коммунальная платежка на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине стоимость природного газа с 1 февраля 2025 года останется на прежнем уровне. Однако некоторые потребители смогут не переплачивать за распределение голубого топлива.

Это прописано в правительственном постановлении №812.

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Так, постановление "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям" действует до мая 2025 года. Также действуют нормы закона, запрещающего повышать тариф во время военного положения.

В связи с этим НАК "Нафтогаз Украины" будет продавать газ по цене 7,96 грн за куб. м. как минимум до конца отопительного сезона (апрель 2025 года). Решение о повышении тарифов зависит исключительно от Верховной Рады.

Голубое топливо предлагают также другие газопоставщики, но около 98% населения пользуется услугами "Нафтогаза". Из девяти поставщиков четыре компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и изменчивую месячную. Еще пять поставщиков предлагают исключительно годовой тариф. Стоимость газа для населения по годовым тарифам колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

В то же время рыночная стоимость газа имеет такой диапазон: от 8,46 до 19,99 грн за куб. м.

Некоторым жителям многоквартирных домов нужно будет заплатить за еще одну услугу — техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Сумма будет зависеть от длины газовых сетей общего пользования, числа муфтовых соединений и кранов и количества квартир в доме.

Как не переплачивать или вовсе не платить за распределение газа

Те, граждане, которые не пользуются газовым котлом, могут обратиться к Оператору ГРМ с просьбой об отключении котла. В договоре о распределении газа можно изменить категорию потребления на "объекта потребителя, который газ использует исключительно для приготовления пищи".

При этом изменение группы потребления повлияет на начисление за распределение голубого топлива только на будущие периоды (с 1 января следующего года). То есть, рассчитанные объемы за предыдущий период останутся на уровне прежней группы потребления.

Также можно вообще не платить за распределение газа. Плату не начисляют тем домохозяйствам, которым официально прекратили поставки газа на основании соответствующего акта прекращения газоснабжения.

В то же время, газоснабжение должно быть не только опломбированным, а также требуется расторжение договора по распределению газа.

Так, если потребитель не желает платить за распределение газа, то должен написать Оператору ГРМ заявление об остановке с расторжением договора. Однако в случае необходимости возобновления поставок — нужно будет заплатить за подключение.

Напомним, граждане должны платить за доставку голубого топлива даже при условии его неиспользования. В случае игнорирования требования, деньги все равно взыщут компании через суд.

Также мы писали, что в Нафтогазе объяснили разницу между газоснабжающей компанией и Оператором газораспределительных сетей. С соответствующим вопросом обращаются украинские потребители.

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