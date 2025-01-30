Що зміниться в Україні та для українців з 1 лютого 2025 року

Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незабаром лютий. Останній місяць зими принесе із собою багато змін у житті України та українців. Зміняться деякі комунальні тарифи, порядок оформлення виплат та будуть впроваджені ліміти на грошові перекази. Такі нововведення істотно вплинуть на життя в Україні.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 лютого.

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Тарифи на комунальні послуги у лютому 2025

Для більшості жителів України у лютому не очікується значних змін у розрахунках за газ, воду чи електрику. Проте останній місяць зими все ж внесе деякі коригування до комунальних тарифів для певних груп споживачів.

Тарифи на електроенергію в Україні у лютому

У лютому змін у розрахунках за спожиту електроенергію не передбачається. Чинний тариф для домашніх споживачів, встановлений із 1 червня 2024 року, залишається на рівні 4,32 грн за кВт-год. Для тих, хто має двозонний лічильник, нічна ставка становить 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року власники електричних систем опалення могли скористатися пільговим тарифом у розмірі 2,64 грн за кВт-год за умови, що місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год.

У січні Кабінет Міністрів пом'якшив це правило. Тепер споживачі, які використовують електроопалення, оплачуватимуть повний тариф лише за обсяги електроенергії, що перевищують ліміт 2 тис. кВт-год. У межах цього ліміту вартість, як і раніше, становитиме 2,64 грн за кВт-год.

Тарифи на газ в Україні у лютому

У лютому, як і у січні, на ринку газу для населення продовжують працювати 9 постачальників. П'ять із них пропонують як фіксований річний тариф, так і змінну місячну ціну. Інші чотири компанії надають лише річні тарифи.

Вартість газу за річними тарифами у лютому варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр залежно від постачальника. Місячні ціни становлять від 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

Проте переважна більшість українських домогосподарств (98% або більше ніж 12 мільйонів) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" за фіксованою річною ціною — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме для всіх клієнтів компанії щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Наприкінці грудня в медіапросторі почали поширюватися помилкові повідомлення про нібито подальше підвищення вартості газу для побутових споживачів. Стверджувалося, що це пов'язано із припиненням транзиту російського газу та зростанням тарифів на послуги газотранспортної системи усередині країни.

Спеціальне роз'яснення щодо цього опублікували у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там запевнили, що вартість газу та тарифи на його доставку для населення не збільшаться. По-перше, підвищення тарифів на транспортування ГТС стосується виключно бізнесу. По-друге, продовжує діяти мораторій зростання тарифів для населення.

Таким чином, підвищення тарифів на послуги української ГТС після зупинки транзиту газу торкається лише промислових споживачів, а не домогосподарства. Як мінімум до кінця квітня газ для населення коштуватиме ті самі 7,96 грн за кубометр.

Також поки що не зміняться тарифи на розподіл, тобто доставку газу. Суми у платіжках можуть змінитися лише через обсяг споживання, оскільки з 1 січня розрахунки ґрунтуватимуться на даних про споживання за попередній газовий рік.

Тарифи на водопостачання в Україні у лютому

У лютому змін у тарифах на водопостачання не очікується. Питання про можливе підвищення цін на централізоване водопостачання та водовідведення поки що знаходиться на стадії обговорення.

Варто зважати на те, що в окремих громадах вартість води може бути підвищена за рішенням місцевої влади без погодження з НКРЕКП. Проте офіційних заяв про перегляд тарифів на воду не надходило.

Субсидії та соціальна допомога у лютому

Субсидії

У 2025 році субсидії для одержувачів допомоги розраховуватимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Якщо сім'я звернулася за призначенням пільг із 1 січня 2025 року, право на отримання субсидії з урахуванням сукупного доходу визначатиметься з цієї дати.

Зміни у порядку призначення субсидій набудуть чинності після закінчення опалювального сезону, якщо сім'я вже отримувала пільги до 31 грудня 2024 року включно. Вони також не стосуються учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг залишаються незмінними.

Субсидії будуть автоматично призначені тим громадянам, які вже отримували допомогу в період, що не опалюється, 2024 року або для яких розмір субсидії становив 0,00 грн. Таким чином, цим категоріям не потрібно повторно подавати документи або звертатися за субсидією.

Однак є кілька випадків, коли громадянам необхідно буде звернутися за субсидією у лютому 2025 року:

якщо оформлення субсидії відбувається вперше;

якщо в неопалюваний період було отримано відмову в субсидії (наприклад, через наявність боргу, відсутність доходів тощо);

якщо влітку було подано заяву на припинення субсидії, а на опалювальний сезон людина хоче її поновити;

якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, соціальному статусі чи інших обставинах.

Допомога з орендою житла для ВПО

Уряд також запровадив субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це право можна буде використати із січня 2025 року. До тих, хто зможе претендувати на субсидію для оренди житла відносяться:

ВПО, які переїхали до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, за умови, що фінансово-майновий стан сім'ї відповідає встановленим критеріям (раніше субсидія поширювалася лише на дев'ять областей);

сім'ї, які витрачають на оренду житла понад 20% від свого сукупного доходу.

За даними Мінсоцполітики, субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогією з житловою субсидією. Її розмір буде розраховуватись індивідуально для кожної сім'ї з урахуванням кількості членів сім'ї, загального доходу та вартості оренди. Це дозволить врахувати різницю у цінах на оренду між різними регіонами України.

Важливо відзначити, що субсидія на оренду надаватиметься лише за наявності офіційного договору оренди із власником житла. При цьому держава візьме на себе компенсацію податків, які має орендодавець сплатити з доходу від здачі житла.

Грошова допомога у лютому 2025

У лютому 2025 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які перебувають у складних життєвих обставинах, продовжать виплачувати допомогу на проживання. Автоматично (без необхідності додаткового звернення) виплати отримуватимуть найуразливіші категорії переселенців, які не мають змоги працювати. До них відносяться:

пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9 444 грн;

люди з інвалідністю І або II групи, діти з інвалідністю до 18 років, а також тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, молодше 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Розмір допомоги для громадян, які мають статус ВПО та проживають в Україні, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 грн;

для решти категорій — 2 000 грн.

Інші категорії ВПО також можуть претендувати на державну допомогу. Це стосується:

сімей з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних чи можливих бойових дій, або в умовно безпечних регіонах, де діти не можуть навчатися офлайн;

сімей, де один із членів доглядає особу з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною;

малолітніх дітей віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою родича);

вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.

Ці категорії ВПО зможуть подати спеціальну заяву у лютому для призначення або продовження виплат.

У лютому 2025 року українці також матимуть змогу отримати 1000 грн у рамках програми "Підтримка" ("Тисяча Зеленського"). Ця одноразова допомога доступна громадянам, які перебувають в Україні, і діє в період з грудня 2024 по лютий 2025 року. Також у лютому 2025 року понад 5 тисяч українських сімей отримають виплату "Тепла зима" у розмірі 6500 грн.

Пенсії у лютому 2025

Українці, яким у лютому виповниться 70, 75 чи 80 років, можуть розраховувати на отримання вікової надбавки до пенсії.

Розміри надбавок становлять:

300 грн — для пенсіонерів, які досягли 70 років;

456 грн — для тих, кому виповнилося 75 років;

570 грн — для осіб старше 80 років.

Виплати родичам військових у лютому 2025

З 1 лютого 2025 року набуде чинності новий порядок виплат родичам військовослужбовців, які опинилися в полоні або визнані зниклими безвісти. Раніше вся сума грошового забезпечення перераховувалася одному члену сім'ї, найчастіше дружині чи дружині.

Згідно з новими правилами, військовослужбовець зможе заздалегідь вказати, хто отримуватиме його грошове забезпечення у разі його полону чи зникнення. Це може бути як одна особа, так і кілька.

Якщо таке розпорядження відсутнє, 50% суми забезпечення будуть розподілені порівну між найближчими родичами першого ступеня. До них належать: чоловік (дружина), законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства (або їхні представники), а також батьки військовослужбовця (за винятком тих, хто отримує аліменти або позбавлений батьківських прав).

Якщо у військовослужбовця немає таких родичів, виплати у розмірі 20% від утримання можуть бути призначені повнолітнім дітям, рідним братам чи сестрам, чиїм законним представником він був. Решта коштів (50% або 80%) зберігатиметься у військовій частині й буде виплачена військовослужбовцю у разі його звільнення з полону або якщо він з'явиться після визнання зниклим безвісти.

Спливає термін повторної ВЛК

Минулого року в Україні скасували категорію "обмежено придатний" до військової служби. Громадянам, які мали такий статус, надали 9 місяців на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Цей термін спливає 4 лютого 2025 року.

Якщо військовозобов'язані не пройдуть ВЛК до зазначеної дати, їх можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень за порушення правил військового обліку.

Обмеження банківських переказів у лютому 2025

З 1 лютого 2025 року українські банки запроваджують обмеження на грошові перекази у розмірі 150 тис. грн на місяць. Це правило стосується вихідних платежів, що здійснюються за реквізитами IBAN. Однак обмеження стосуватиметься не всіх клієнтів, а лише тих, хто не може надати документального підтвердження своїх доходів.

Згідно з Меморандумом, прийнятим банками, для клієнтів, віднесених до "високої" групи ризику, ліміт на перекази становитиме 50 тис. грн. Для клієнтів "середньої" та "низькою" груп ризику діятимуть поетапні обмеження:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року — до 100 тис. грн на місяць.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов'язані надати документи, що підтверджують їх доходи. Обмеження не застосовуватимуться до клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, включаючи власників зарплатних карток, а також волонтерів.

Нагадаємо, в Україні деякі споживачі зможуть не переплачувати за розподіл блакитного палива. Блакитне паливо пропонують різні газопостачальники, та близько 98% населення користується послугами "Нафтогазу".

А от в деяких випадках громадянам потрібно повернути частину вже отриманої субсидії. Як правило, якщо домогосподарству призначено субсидію на наступний період, надмірну суму вирахують із нової субсидії, але не більше 20% її суми.