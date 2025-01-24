Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу arrow

Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

24 січня 2025 18:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Як оформити тисячу гривень від Зеленського на Укрпошті — українцям пояснили
Відвідувачка у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Оформити виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українці зможуть у відділеннях національного поштового оператора Укрпошта до кінця зими. Також з оформленням заявки літнім людям допомагатимуть листоноші, які доставляють громадянам пенсійні виплати.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

Як оформити виплати на Укрпошті або через листоношу

Як пояснили у компанії, для цього громадянам потрібно надати:

  • паспорт або інший документ, щоби підтвердити особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку в паспорті за відсутності РНОКПП; 
  • документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги;
  • якщо заявку хочуть подати опікуни, тоді вони мають пред′явити документ, який посвідчує особу опікуна та довідку, що підтверджує призначення опікуна.

Зазначається, що Укрпошта надаватиме цю послугу окремим категоріям громадян, а саме:

  • людям від 60 років, які не користуються застосунком "Дія" та не отримують через пошту інші виплати чи пенсії;
  • недієздатним (повнолітнім) особам, заявку за яких подає опікун;
  • людям з інвалідністю 1 та 2 груп, а також особам, які отримують надбавки за виховання дитини з інвалідністю підгрупи А, яким виплачують пенсію по інвалідності або соцдопомогу через банки.

"Щойно ви отримаєте SMS-повідомлення про зарахування коштів, завітайте до відділення або очікуйте на візит листоноші", — йдеться у повідомленні. 

Як витратити тисячу гривень в Укрпошті

Зробити це можна одразу або частинами. Так, тисячею гривень можна оплатити комунальні рахунки, поповнити мобільний телефон, оформити передплату на газету чи журнал, а також:

  • задонатити на ЗСУ (і не тільки); 
  • оплатити товари українського виробництва. 

Що ще варто знати

14 листопада українець Роман Стан зареєстрував петицію, у якій пропонував владі відмовитися виплачувати усім українцям по одній тисячі гривень. Петиція набрала 25 тисяч голосів, тож на неї відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауажив, що завдяки одноразовій виплаті українські сім′ї отримають додаткову фінансову підтримку під час зими. 

Нагадаємо, що завки на виплату допомоги у розмірі однієї тисячі гривень українці можуть подавати до 28 лютого. Гроші нараховують за 10 днів після реєстрації. 

Також ми розповідали, що 1 тисячу гривень від держави українці можуть витратити на придбання лікарських засобів. Мова про препарати українського виробництва.

Укрпошта виплати фінансова допомога гроші тисяча Зеленського

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

18:06 В МЗС лайливо відреагували на вимогу РФ не брати Україну в НАТО

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати