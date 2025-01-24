Як оформити тисячу гривень від Зеленського на Укрпошті — українцям пояснили

Відвідувачка у відділенні Укрпошти. Фото: УНІАН

Оформити виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українці зможуть у відділеннях національного поштового оператора Укрпошта до кінця зими. Також з оформленням заявки літнім людям допомагатимуть листоноші, які доставляють громадянам пенсійні виплати.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Як оформити виплати на Укрпошті або через листоношу

Як пояснили у компанії, для цього громадянам потрібно надати:

паспорт або інший документ, щоби підтвердити особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітку в паспорті за відсутності РНОКПП;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги;

якщо заявку хочуть подати опікуни, тоді вони мають пред′явити документ, який посвідчує особу опікуна та довідку, що підтверджує призначення опікуна.

Зазначається, що Укрпошта надаватиме цю послугу окремим категоріям громадян, а саме:

людям від 60 років, які не користуються застосунком "Дія" та не отримують через пошту інші виплати чи пенсії;

недієздатним (повнолітнім) особам, заявку за яких подає опікун;

людям з інвалідністю 1 та 2 груп, а також особам, які отримують надбавки за виховання дитини з інвалідністю підгрупи А, яким виплачують пенсію по інвалідності або соцдопомогу через банки.

"Щойно ви отримаєте SMS-повідомлення про зарахування коштів, завітайте до відділення або очікуйте на візит листоноші", — йдеться у повідомленні.

Як витратити тисячу гривень в Укрпошті

Зробити це можна одразу або частинами. Так, тисячею гривень можна оплатити комунальні рахунки, поповнити мобільний телефон, оформити передплату на газету чи журнал, а також:

задонатити на ЗСУ (і не тільки);

оплатити товари українського виробництва.

Що ще варто знати

14 листопада українець Роман Стан зареєстрував петицію, у якій пропонував владі відмовитися виплачувати усім українцям по одній тисячі гривень. Петиція набрала 25 тисяч голосів, тож на неї відреагував президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауажив, що завдяки одноразовій виплаті українські сім′ї отримають додаткову фінансову підтримку під час зими.

Нагадаємо, що завки на виплату допомоги у розмірі однієї тисячі гривень українці можуть подавати до 28 лютого. Гроші нараховують за 10 днів після реєстрації.

Також ми розповідали, що 1 тисячу гривень від держави українці можуть витратити на придбання лікарських засобів. Мова про препарати українського виробництва.