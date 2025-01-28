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Ціна за кубометр газу з 1 лютого — хто платитиме менше

28 січня 2025 09:50
Ксенія Симонова - Редактор
Тариф на газ — якою буде вартість кубометра з 1 лютого
Комунальна платіжка на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні вартість природного газу з 1 лютого 2025 року залишиться на колишньому рівні. Однак деякі споживачі зможуть не переплачувати за розподіл блакитного палива.

Це прописано в урядовій постанові №812.

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Так, постанова "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам" діє до травня 2025 року. Також діють норми закону, що забороняє підвищувати тариф під час воєнного стану.

Внаслідок цього НАК "Нафтогаз України" продаватиме газ за ціною 7,96 грн за куб. м. щонайменше до кінця опалювального сезону (квітень 2025 року). Рішення про підвищення тарифів залежить виключно від Верховної Ради.

Блакитне паливо пропонують також інші газопостачальники, та близько 98% населення користується послугами "Нафтогазу". З дев'яти постачальників чотири компанії пропонують і річну, фіксовану ціну, і змінну місячну. Ще п'ять постачальників пропонують виключно річний тариф. Вартість газу населення за річними тарифами коливається від 7,79 до 9,99 грн.

Водночас ринкова вартість газу має такий діапазон: від 8,46 до 19,99 грн за куб. м.

Деяким жителям багатоквартирних будинків потрібно буде заплатити за ще одну послугу за природний газ — техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Сума  залежатиме від довжини газових мереж загального користування, числа муфтових з'єднань і кранів та кількості квартир у будинку.

Як не переплачувати чи зовсім не платити за розподіл газу

Ті, громадяни, які не користуються газовим котлом, можуть звернутися до Оператора ГРМ із проханням про відключення котла. У договорі про розподіл газу можна змінити категорію споживання на "об’єкта споживача, який газ використовує виключно для приготування їжі".

При цьому зміна групи споживання вплине на нарахування за розподіл блакитного палива тільки на майбутні періоди (з 1 січня наступного року). Тобто розраховані об’єми за попередній період залишаться на рівні колишньої групи споживання.

Також можна взагалі не платити за розподіл газу. Плату не нараховують тим домогосподарствам, яким офіційно припинили постачання газу на основі відповідного акту припинення газопостачання.

Водночас газопостачання має бути не тільки опломбованим, а також потрібне розірвання договору з розподілу газу.

Так, якщо споживач не бажає платити за розподіл газу, то має написати Оператору ГРМ заяву про зупинення з розірванням договору. Проте у разі потреби відновлення постачання потрібно буде заплатити за підключення.

Нагадаємо, громадяни мають платити за доставку блакитного палива навіть за умови його невикористання. У разі ігнорування вимоги гроші все одно стягнуть компанії через суд.

Також ми писали, що у Нафтогазі пояснили різницю між газопостачальною компанією та Оператором газорозподільних мереж. З відповідним питанням звертаються українські споживачі.

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