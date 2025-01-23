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Програму "Тепла зима" продовжили — хто отримає 6,5 тис. грн

23 січня 2025 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати Тепла зима — хто отримає 6,5 тис. грн у січні
Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2025 році уряд продовжив дію програми "Тепла зима", яку запровадили наприкінці минулого року. Йдеться про виплати на дітей із малозабезпечених родин та з числа внутрішніх переселенців.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Продовження програми "Тепла зима"

Як зазначили у Мінсоцполітики, уряд запровадив програму підтримки малозабезпечених батьків та родин ВПО для змоги придбати для дітей теплі речі на холодний період.

Програма мала діяти до кінця грудня 2024 року, однак через відключення електроенергії та проблеми з держреєстрами стало неможливо нарахувати допомогу.

У зв'язку з необхідністю уточнення даних, багато родин не змогли отримати кошти.

"Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, Уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з  технічних причин, проте люди мали на неї право", — йдеться у повідомленні.

Хто отримає кошти у 2025 році

Очікується, що у січні цього року близько п'яти тисяч громадян отримають фінансову допомогу за програмою "Тепла зима".

Передбачається надання допомоги для таких категорій:

  • для дітей із малозабезпечених родин;
  • для дітей із сімей внутрішніх переселенців та осіб з інвалідністю з сімей ВПО.

Сума допомоги становить 6,5 тис. гривень на кожну дитину чи громадянина з інвалідністю. Якщо право на виплату буде за одразу кількома підставами, то можна отримати лише одну з них.

Кошти можна витратити на теплий дитячий одяг та взуття.

Раніше ми розповідали, що українці можуть подати заявки на фінансову допомогу від УВКБ ООН у справах біженців. Виплати доступні цього тижня у низці населених пунктів Запорізької області.

Також NRC поновила надання допомоги українцям, які постраждали від війни в країні. Можна отримати виплату у 10,8 тис. гривень, а пріоритет нададуть тим, хто проживає у зоні бойових дій.

виплати діти матеріальна допомога соцвиплати грошова допомога

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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