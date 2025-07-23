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Главная Финансы Кукурузы будет меньше — почему снизится урожай агрокультуры

Кукурузы будет меньше — почему снизится урожай агрокультуры

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:31
Урожай кукурузы в 2025 году — эксперт назвал главную причину снижения
Кукуруза. Фото: УНИАН

Урожай кукурузы в Украине в 2025 году будет меньше предыдущих прогнозов. Соответственно, снизится уровень экспорта этой агрокультуры.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Кукурузу аграрии сеяли уже после весенних заморозков, когда прогнозы по урожаю были положительные. Однако, по словам председателя Союза украинского крестьянства Ивана Томича, из-за сильных ливней с градом прогноз по урожаю изменился.

"Если мы надеялись на экспорт на уровне где-то 24 миллиона тонн, то он будет меньше. Насколько - пока не могу сказать. Опять же, подождем, пока начнется ее сбор", — сказал он.

Как отметил эксперт, сейчас кукуруза немного подешевела — до 9,6 тыс. гривен за тонну.

"Такая же картина и с озимыми, яровыми, ячменями. По всем этим культурам обвалка (молотьба, — Ред.) будет невысокая. Конечно, это тоже повлияет на потенциал экспорта этих культур", — добавил Иван Томич.

Ранее мы рассказывали, что цены на сою и рапс могут вырасти. Сейчас аграрии пытаются отправить за границу законтрактованные объемы продукции.

Также напомним, что будет с урожаем зерновых в этом году. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, аграрии выращивают до 22 млн тонн пшеницы.

деньги цены в Украине цены кукуруза агросектор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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