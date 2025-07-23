Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Кукурудзи буде менше — чому знизиться врожай агрокультури

Кукурудзи буде менше — чому знизиться врожай агрокультури

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 06:30
Врожай кукурудзи у 2025 році — експерт назвав головну причину зниження
Кукурудза. Фото: УНІАН

Врожай кукурудзи в Україні у 2025 році буде меншим за попередні прогнози. Відповідно, знизиться у рівень експорту цієї агрокультури.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про врожай кукурудзи

Кукурудзу аграрії сіяли вже після весняних заморозків, коли прогнози щодо врожаю були позитивні. Однак, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, через сильні зливи з градом прогноз щодо врожаю змінився. 

"Якщо ми сподівались на експорт на рівні десь 24 мільйони тонн, то він буде меншим. Наскільки — поки не можу сказати. Знову ж таки, дочекаймось, поки почнеться її збір", — сказав він.

Як зауважив експерт, зараз кукурудза трохи подешевшала — до 9,6 тис. гривень за тону.

"Така ж картина і з озимими, ярими, ячменями. Щодо всіх цих культур обвалка (молотьба, — Ред.) буде невисока. Звичайно, це теж вплине на потенціал експорту цих культур", — додав Іван Томич.

Раніше ми розповідали, що ціни на сою та ріпак можуть зрости. Наразі аграрії намагаються відправити за кордон законтрактовані обсяги продукції. 

Також нагадаємо, що буде з врожаєм зернових цього року. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, аграрії вирощують до 22 млн тонн пшениці. 

гроші ціни в Україні ціни кукурудза агросектор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації