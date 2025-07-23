Врожай кукурудзи у 2025 році — експерт назвав головну причину зниження

Кукурудзи буде менше — чому знизиться врожай агрокультури
Врожай кукурудзи в Україні у 2025 році буде меншим за попередні прогнози. Відповідно, знизиться у рівень експорту цієї агрокультури.
Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.
Детальніше про врожай кукурудзи
Кукурудзу аграрії сіяли вже після весняних заморозків, коли прогнози щодо врожаю були позитивні. Однак, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, через сильні зливи з градом прогноз щодо врожаю змінився.
"Якщо ми сподівались на експорт на рівні десь 24 мільйони тонн, то він буде меншим. Наскільки — поки не можу сказати. Знову ж таки, дочекаймось, поки почнеться її збір", — сказав він.
Як зауважив експерт, зараз кукурудза трохи подешевшала — до 9,6 тис. гривень за тону.
"Така ж картина і з озимими, ярими, ячменями. Щодо всіх цих культур обвалка (молотьба, — Ред.) буде невисока. Звичайно, це теж вплине на потенціал експорту цих культур", — додав Іван Томич.
Раніше ми розповідали, що ціни на сою та ріпак можуть зрости. Наразі аграрії намагаються відправити за кордон законтрактовані обсяги продукції.
Також нагадаємо, що буде з врожаєм зернових цього року. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, аграрії вирощують до 22 млн тонн пшениці.
Читайте Новини.LIVE!