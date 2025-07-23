Врожай кукурудзи у 2025 році — експерт назвав головну причину зниження

Кукурудза. Фото: УНІАН

Врожай кукурудзи в Україні у 2025 році буде меншим за попередні прогнози. Відповідно, знизиться у рівень експорту цієї агрокультури.

Про це йдеться в матеріалі Новини.LIVE.

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Кукурудзу аграрії сіяли вже після весняних заморозків, коли прогнози щодо врожаю були позитивні. Однак, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, через сильні зливи з градом прогноз щодо врожаю змінився.

"Якщо ми сподівались на експорт на рівні десь 24 мільйони тонн, то він буде меншим. Наскільки — поки не можу сказати. Знову ж таки, дочекаймось, поки почнеться її збір", — сказав він.

Як зауважив експерт, зараз кукурудза трохи подешевшала — до 9,6 тис. гривень за тону.

"Така ж картина і з озимими, ярими, ячменями. Щодо всіх цих культур обвалка (молотьба, — Ред.) буде невисока. Звичайно, це теж вплине на потенціал експорту цих культур", — додав Іван Томич.

Раніше ми розповідали, що ціни на сою та ріпак можуть зрости. Наразі аграрії намагаються відправити за кордон законтрактовані обсяги продукції.

Також нагадаємо, що буде з врожаєм зернових цього року. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, аграрії вирощують до 22 млн тонн пшениці.