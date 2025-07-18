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Головна Фінанси Вперше за 19 років — яка культура стрімко дешевшає у 2025 році

Вперше за 19 років — яка культура стрімко дешевшає у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу знижуються — що відбувається на глобальному ринку
Людина тримає в руках качан кукурудзи. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу на глобальному ринку, зокрема на чиказькій біржі, цього тижня знизилися до мінімальних показників. Це відбулося вперше за 19 років через прогнози про рясний урожай у Сполучених Штатах Америки (США). 

Про це повідомляє видання Reuters

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Як змінилися ціни на кукурудзу

Як йдеться у статті, грудневі ціни на кукурудзу все ще перевищують показники 2024 року, та зважаючи на інфляцію —  місячні ціни на кукурудзу станом на зараз перебувають на найнижчому рівні липня з 2006 року.

Зазначається, що з початку липня 2025 року на товарній біржі Чикаго середня ціна грудневих ф’ючерсів на кукурудзу становила 4,21 долара за бушель. При цьому за підсумками липня у 2024 році ціна була на рівні у 4,12 долара.

Ціни на кукурудзу у США цього тижня, тобто починаючи з 14 липня, дещо підросли, але:

  • показники значно відстають від річних максимумів, які фіксувалися на початку року;
  • продажі грудневої кукурудзи наразі є дешевшими на 10% від середньої ціни у лютому.

Що з цінами на кукурудзу в Україні

На українському ринку ціни на кукурудзу не підхопили тренд глобального ринку до зниження. Так, культура стабільно додає у ціні, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Починаючи з четверга, 17 липня, тонна кукурудзи подорожчала на 139 гривень. Станом на п'ятницю, 18 липня, ціна на кукурудзу в Україні становить 9,7 тис. гривень за тонну. 

Нагадаємо, в Україні у 2025 році не буде дефіциту зерна. Зібраного врожаю, як очікується, вистачить для того, щоби задовольнити не тільки внутрішній попит. Дізнавайтесь також, чому жнива впливають на ціни на пшеницю

ринок ціни продаж кукурудза агропромисловість
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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