Ціни на кукурудзу знижуються — що відбувається на глобальному ринку

Людина тримає в руках качан кукурудзи. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу на глобальному ринку, зокрема на чиказькій біржі, цього тижня знизилися до мінімальних показників. Це відбулося вперше за 19 років через прогнози про рясний урожай у Сполучених Штатах Америки (США).

Про це повідомляє видання Reuters.

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Як змінилися ціни на кукурудзу

Як йдеться у статті, грудневі ціни на кукурудзу все ще перевищують показники 2024 року, та зважаючи на інфляцію — місячні ціни на кукурудзу станом на зараз перебувають на найнижчому рівні липня з 2006 року.

Зазначається, що з початку липня 2025 року на товарній біржі Чикаго середня ціна грудневих ф’ючерсів на кукурудзу становила 4,21 долара за бушель. При цьому за підсумками липня у 2024 році ціна була на рівні у 4,12 долара.

Ціни на кукурудзу у США цього тижня, тобто починаючи з 14 липня, дещо підросли, але:

показники значно відстають від річних максимумів, які фіксувалися на початку року;

продажі грудневої кукурудзи наразі є дешевшими на 10% від середньої ціни у лютому.

Що з цінами на кукурудзу в Україні

На українському ринку ціни на кукурудзу не підхопили тренд глобального ринку до зниження. Так, культура стабільно додає у ціні, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Починаючи з четверга, 17 липня, тонна кукурудзи подорожчала на 139 гривень. Станом на п'ятницю, 18 липня, ціна на кукурудзу в Україні становить 9,7 тис. гривень за тонну.

Нагадаємо, в Україні у 2025 році не буде дефіциту зерна. Зібраного врожаю, як очікується, вистачить для того, щоби задовольнити не тільки внутрішній попит. Дізнавайтесь також, чому жнива впливають на ціни на пшеницю.