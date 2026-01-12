ПриватБанк заблокировал деньги после обмена криптовалюты — что происходит

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что криптовалюта в Украине до сих пор легализована частично, граждане занимаются обменными операциями. Однако, например, у клиентов ПриватБанка могут возникать проблемы с покупкой электронных денег. Так, недавно банк заблокировал деньги женщины, которая продала крипту.

Об этом она написала на сайте Минфин в разделе "Отзывы".

Что произошло

Как рассказала женщина, 20 ноября 2025 года ей на карту переводили сумму в размере 13 727 гривен. Эти деньги, как объяснила она — результат законной операции с обменом криптовалюты через онлайн-сервис. Но банк заблокировал деньги из-за якобы жалобы со стороны третьего лица.

"Банку я предоставила фото отправителя с паспортом, страницу обмена валют, сбросила скан транзакции, что клиент получил USDT за ту гривну, что мне сбросил, и банк все равно говорит, что этого мало", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что имеет инвалидность, а действия банка привели к сильному стрессу, ухудшению здоровья и нарушению привычного образа жизни.

Как отреагировал ПриватБанк

Представители ПриватБанка пока не ответили на жалобу клиентки. Однако несколько ранее в банке уже объясняли свое отношение к операциям с криптовалютами. Там, в частности, отмечали, что работают в рамках законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, регулирующих отношения в секторе банковской деятельности. Поэтому операции с криптовалютой в банке могут расценить угрожающими, если они не будут отвечать требованиям безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине.

