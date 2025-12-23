Видео
ПриватБанк изменит правила для военных — в чем причина

ПриватБанк изменит правила для военных — в чем причина

Дата публикации 23 декабря 2025 15:50
ПриватБанк изменит правила обслуживания ветеранов и клиентов с инвалидностью — детали
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк планирует провести системные изменения в процедуре обслуживания клиентов после вопиющего случая с 20-летним ветераном, который потерял все конечности на войне и которому отказали в выдаче банковской карты. Теперь банк хочет обновить принципы работы с клиентами-ветеранами, военными и людьми с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк для военных

Банк уже создает отдельную горячую линию, менеджеры которой будут оперативно обрабатывать обращения и жалобы от:

  • ветеранов/ветеранок;
  • военных;
  • украинцев с инвалидностью.

В создании этого сервиса будут помогать в Патронатной службе "Ангелы" 3-го Армейского корпуса.

"Также работники банка пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также банк привлечет ветеранские сообщества, военнослужащих, представителей НБУ, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций, чтобы выработать практические решения, которые сделают невозможным подобные случаи в будущем", — говорится в сообщении.

К тому же в украинских медицинских учреждениях появится сопровождение для ветеранов: военнослужащие на месте будут получать помощь в решении различных финансовых вопросов. Работа над этим проектом, как отмечают в ПриватБанке, уже началась.

Напомним, в ПриватБанке после того, как не выдали ветерану без конечностей карточку, пообещали помочь защитнику с расходами на протезирование и лечение, если он будет не против.

В банке также отметили, что случай, который произошел с военным, является "недопустимым и противоречит базовым принципам ответственности, человечности и уважения, которые должны быть безусловными в отношении к военным и ветеранам".

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года услуга по отправке банковских карт в ПриватБанке станет платной. Так, клиентам придется платить за это 80 гривен. Также мы писали, что ПриватБанк обещает компенсации до 100 000 гривен тем, кто будет переводить деньги за границу с карт Mastercard. Известно, какие условия для этого нужно выполнить.

ПриватБанк ветераны военные услуги банк
Автор:
Автор:
Виталий Чайка
