Финмониторинг в ПриватБанке — как получить обратно заблокированные деньги

Человек возле здания ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году банки усилили финансовый мониторинг. Например, ПриватБанк активно проверяет операции как физических лиц, так и предпринимателей или юрлиц. Если деятельность клиента покажется банку подозрительной, то ему могут заблокировать счет или даже разорвать договор о сотрудничестве.

Такие неограниченные права банки, среди которых и ПриватБанк, получили на основании части 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Реклама

Читайте также:

ПриватБанк расторг соглашение

Оснований для того, чтобы ПриватБанк разорвал деловые отношения со своим клиентом, на самом деле, немало. Основные из них следующие:

клиент, по определению банка, имеет неприемлемо высокий риск;

клиент не предоставляет документы, по которым можно проверить его деятельность;

клиент предоставил неправдоподобные сведения о себе;

финучреждению не удается идентифицировать лицо, в интересах которого на самом деле происходят финансовые операции.

Самой же частой причиной, которая толкает банк к расторжению договора, становится подозрительные платежи по банковскому счету клиента.

Как ПриватБанк прекращает деловые отношения с клиентом

Сначала банк должен собрать доказательную базу, по которой подтвердится, что вы выполняете подозрительные платежи. Затем финучреждение должно обратиться к вам, чтобы вы предоставили объяснения по платежам, в которых усомнился банк. Решение продолжать или разрывать сотрудничество принимается только на основании всех собранных материалов.

ПриватБанк заявка на возврат средств

Чаще всего, после блокировки счета, банки не позволят клиенту, который попал под ограничения, получить наличные деньги. Например, на сайте ПриватБанка указывается, что клиенту, после получения уведомления об отказе от поддержания деловых отношений, предоставляется 30 календарных дней, чтобы обратиться в любое отделение банка и перевести средства на счет в другом банке.

С собой клиент должен принести заявление о переводе остатка средств. Его банк направляет на адрес для корреспонденции, а если таковой нет:

на адрес регистрации для ФЛП и физических лиц;

на юридический адрес — для юрлиц.

Образец заявления могут предоставить и непосредственно в отделении банка. Кроме самого заявления, ПриватБанку нужно предоставить:

реквизиты счета открытого в другом банке на имя клиента;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика.

Если не явиться в банк после 30 дней, тогда ПриватБанк обновит порядок учета средств по счету. Так, остаток перечислят со счета на отдельный аналитический балансовый счет по учету задолженности по недействующим счетам. В дальнейшем эти деньги вернут по первому требованию, когда клиент таки обратится в банк.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк вводит изменения с января 2026 года. Например, одна из услуг для клиентов станет платной. Также мы писали, что некоторые клиенты Ощадбанка потеряют доступ к своим карточным счетам уже с 1 января. Известно, кого это может коснуться.