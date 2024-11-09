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ПриватБанк вводит ограничения из-за криптовалюты — детали

9 ноября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк может расценивать операции с криптовалютой как рисковые
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" может установить ограничения по счетам клиентов за операции с криптовалютой. В банке объяснили, почему это могут расценивать как угрожающие действия.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детальнее о блокировании средств в ПриватБанке

Как отметил клиент, ПриватБанк установил ограничения по карте после обмена криптовалюты. Финучреждение попросило предоставить подтверждающие документы доходов. Мужчина предоставил, однако ограничения остались.

"Здравствуйте, обращаюсь к поддержке ПриватБанка с просьбой срочно помочь в разрешении ситуации, которая сложилась между мной и моим банковским счетом в ПриватБанк. Я проводил обмен криптовалюты себе на свою карточку. После чего мне установили ограничения по карте и попросили предоставить объяснения по поводу движения средств по карточке. Я все это сделал. После чего меня попросили предоставить подтверждающие документы (зарплата) и так далее. Я также предоставил официальные документы по зарплате сроком за 1 год. Все требования выполнил, но ограничения по карте до сих пор", — сообщил он.

При этом средства удерживаются на карте, однако деловые отношения не прекращаются. На горячей линии объяснения не предоставили, поэтому он решил написание обращения в банк.

"Оператор чата никакой конкретики не предоставляет от слова совсем, на мой вопрос, почему ограничено использование моих же средств, если все документы, включая официальные действия я предоставил, ответа от него конкретного нет. Прекратите, пожалуйста, деловые отношения, или снимите ограничения по карточке, так как объяснение движения средств по карточке и все подтверждающие официальные документы по зарплате, доходам я предоставил!" — добавил он.

Объяснение ПриватБанка по ограничениям

В банке ответили на обращение, отметив, что работают в рамках законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в секторе банковской деятельности. Любые меры имеют основания и осуществляются в соответствии с внутренними процедурами. Такие действия отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — заявили в финучреждении.

В то же время банк позволяет в таких случаях переводить заблокированные средства на счета в другие банки.

Что еще нужно знать

Напомним, ПриватБанк без уточнений может блокировать счета клиентов. Это может произойти при списании средств неизвестными.

Также писали, что у ПриватБанка есть возможность совершать незаконные действия. Там выдают карточки не упакованные и работники могут видеть секретную информацию о сроке действия и код CVV.

криптовалюта ПриватБанк блокирование деньги банки финансы

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