Криптообмін у ПриватБанку — чому можна потрапити під обмеження

Дата публікації: 12 січня 2026 07:01
ПриватБанк заблокував гроші після обміну криптовалюти — що відбувається
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що криптовалюта в Україні досі легалізована частково, громадяни займаються обмінними операціями. Однак, наприклад, у клієнтів ПриватБанку можуть виникати проблеми з купівлею електронних грошей. Так, нещодавно банк заблокував гроші жінки, яка продала крипту.

Про це вона написала на сайті Мінфін у розділі "Відгуки". 

Читайте також:

Що сталося 

Як розповіла жінка, 20 листопада 2025 року їй на картку переказували суму у розмірі 13 727 гривень. Ці гроші, як пояснила вона — результат законної операції з обміном криптовалюти через онлайн-сервіс. Але банк заблокував гроші через нібито скаргу з боку третьої особи. 

"Банку я надала фото відправника з паспортом, сторінку обміну валют, скинула скан транзакції, що клієнт отримав USDT за ту гривню, що мені скинув, і банк все одно говорить, що цього мало", — йдеться у повідомленні. 

Жінка зауважила, що має інвалідність, а дії банку призвели до сильного стресу, погіршення здоров'я та порушення звичного способу життя.

Як відреагував ПриватБанк 

Представники ПриватБанку наразі не відповіли на скаргу клієнтки. Однак дещо раніше в банку вже пояснювали своє ставлення до операцій з криптовалютами. Там, зокрема, зазначали, що працюють в рамках законодавства та нормативно-правових актів НБУ, які регулюють відносини в секторі банківської діяльності. Тож операції з криптовалютою в банку можуть розцінити загрозливими, якщо вони не відповідатимуть вимогам щодо безпеки та дотримання правил фінмоніторингу в Україні.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк по-новому працюватиме з клієнтами-ветеранами. Банк вирішив кардинально оновити підхід до роботи із захисниками. Також ми писали, що в ПриватБанку запрацювали оновлені правила для деяких грошових переказів. Дехто з клієнтів отримає компенсації за такі операції до квітня наступного року. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
