Коммуналка в Ощадбанке: какие ждут проблемы и как действовать

Расчеты на смартфоне, платежные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" клиенты не могут воспользоваться возможностью оплаты за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через онлайн-сервисы. В банке дали объяснение, с чем могут быть связаны трудности с выполнением таких финансовых операций, и уточнили, как необходимо действовать.

О такой ситуации сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в социальной сети Facebook.

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Суть проблемы с оплатой коммунальных услуг в Ощаде

Как стало известно из комментариев на странице банка в социальной сети, осуществление расчетов через онлайн-сервисы в Ощадбанке не всегда возможно. Так, у некоторых граждан возникают трудности с оплатой коммунальных услуг через мобильное приложение.

Проблемы появляются на этапе редактирования шаблонов для ввода реквизитов поставщика. Такая ситуация возникает не впервые при необходимости осуществления дистанционного расчета за коммунальные услуги через Ощадбанк.

"Невозможно оплатить коммунальные услуги в мобильном приложении, опция редактирования шаблонов не работает, и это уже не впервые. Когда восстановят?", — говорится в сообщении.

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В банке отреагировали на обращение, отметив, что подобные трудности могут возникать из-за технических проблем в работе сервиса.

Как правило, специалисты через некоторое время восстанавливают возможность оплаты через мобильное приложение.

В банке порекомендовали попробовать осуществить платеж позже, заполнив реквизиты заново.

"Я сотрудник головного офиса Ощадбанка. Специалисты уже работают над восстановлением сервиса редактирования шаблонов платежей. По возможности рекомендуем осуществить платеж, заполнив реквизиты повторно. Приносим извинения за неудобства", — пояснили в банке.

Как оплатить коммунальные услуги дистанционно

Чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги через мобильное приложение, необходимо выполнить следующие действия:

В приложении банка зайти в раздел "Платежи";

Выбрать пункт "Коммунальные услуги, телефония, интернет и ТВ";

Оплатить с помощью платежной карты.

Аналогичный алгоритм оплаты коммунальных услуг на сайте "Ощад 24/7" с компьютера:

Необходимо перейти в раздел "Платежи и переводы";

Открыть "Коммунальные платежи";

Выбрать в своей области вид коммунальной услуги;

Указать номер лицевого счета;

Ввести необходимую сумму к оплате;

Подтвердить платеж.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Ощадбанке действуют ограничения на переводы средств через онлайн-сервисы на сумму более 10 000 грн. На фоне всплеска мошеннических списаний средств банк установил защитную меру для всех карт в виде лимита на сумму переводов в ночное время.

Еще Новини.LIVE писали о том, что некоторым клиентам Ощадбанка можно оформить помощь на детей в сумме до 10 500 грн. Речь идет о выплатах по программе поддержки семей. Целевые средства поступят на спецсчета с особым режимом использования "Дія.Картка". Соответствующая финансовая поддержка не назначается автоматически после рождения ребенка. Ее привязали к окончанию отпуска по беременности и родам.