Комуналка в Ощадбанку: які чекають проблеми та як діяти

Розрахунки на смартфоні, платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" клієнти не можуть скористатись можливістю розрахунку за житлово-комунальні послуги (ЖКП) через онлайн-сервіси. У банку дали пояснення, з чим можуть бути пов'язані труднощі з виконанням таких фінансовий операцій та уточнили, як необхідно діяти.

Про таку ситуацію розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у соцмережі Facebook.

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Суть проблеми з оплатою комуналки в Ощаді

Як стало відомо з коментарів на сторінці банку у соцмережі, здійснення розрахунків через онлайн-сервіси в Ощадбанку не завжди є можливим. Так, деякі громадяни мають труднощі з оплатою комунальних послуг через мобільний застосунок.

Проблеми з'являються на етапі редагування шаблонів для введення реквізитів постачальника. Така ситуація виникає не вперше під час необхідності здійснення дистанційного розрахунку за комуналку через Ощадбанк.

"Неможливо оплатити комуналку у мобільному додатку, опція редагувати шаблони не працює, і це вже не вперше. Коли відновлять?", — йдеться у повідомленні.

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Що кажуть в Ощадбанку

У банку відреагували на звернення, зазначивши, що подібні труднощі можуть виникати через технічні проблеми у роботі сервісу.

Як правило, спеціалісти через певний час повертають можливість вільного розрахунку через мобільний застосунок.

У банку рекомендували спробувати здійснити платіж згодом, заповнивши реквізити повторно.

"Я співробітник головного офісу Ощадбанку. Спеціалісти вже працюють над відновленням сервісу редагування шаблонів платежів. За можливості, рекомендуємо здійснити платіж, заповнивши реквізити повторно. Перепрошуємо за незручності", — пояснили у банку.

Як зробити дистанційну оплату комунпослуг

Для того, щоб здійснити розрахунок за житлово-комунальні послуги через мобільний застосунок, необхідно зробити такі кроки:

У застосунку банку зайти у розділ "Платежі";

Обрати пункт "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";

Зробити оплату з платіжної карти.

Схожий алгоритм з оплати комуналки на сайті "Ощад 24/7" на комп'ютері:

Потрібно зайти у "Платежі та перекази";

Відкрити "Комунальні платежі";

Обрати у своїй області вид комунальної послуги;

Вказати номер особового рахунку;

Ввести потрібну суму до сплати;

Здійснити підтвердження платежу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени в Ощадбанку діють обмеження на перекази коштів через онлайн-сервіси у більш ніж 10 000 грн. На тлі сплеску шахрайських списань коштів банк встановив запобіжник для всіх карток у вигляді ліміту на суму переказів у нічний час.

Ще Новини.LIVE писали про те, що деяким клієнтам в Ощадбанку можна оформити допомогу на дітей у сумі до 10 500 грн. Йдеться про виплати за програмою підтримки родин. Цільові кошти надійдуть на спецрахунки з особливим режимом використання "Дія.Картка". Відповідну фінпідтримку не призначають автоматично після появи дитини. Її прив’язали до завершення відпустки через вагітність/пологи.