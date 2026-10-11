Ощадбанк предупредил об ограничениях на переводы от 10 000 грн: что нужно знать

Переводы на сумму 10 000 грн: когда ограничивают в Ощадбанке
В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" по-прежнему действуют ограничения на осуществление банковских переводов через онлайн-сервисы. Речь идет об усиленных мерах безопасности, распространяющихся на суммы свыше 10 000 грн, которые невозможно обойти в определенное время суток.
Об особенностях соответствующих ограничений рассказывает издание Новини.LIVE.
Когда в Ощадбанке запрещены переводы свыше 10 000 грн
В соответствии с внутренними правилами банка, в 2026 году сохраняется действие ограничений на суммы переводов через официальный портал "Ощад24/7" или приложение "Мобильный Ощад". Ключевым мотивом для их утверждения стало стремление защитить банковские счета клиентов от мошеннических списаний.
Индивидуальное установление лимитов на онлайн-операции и блокировка карт могут оказаться бессильными, если мошенники различными способами получили доступ к данным клиента и учетных записей.
Мошенники придумывают самые разные способы, чтобы завладеть данными клиента, и иногда им это удается. Особая активность мошенников наблюдается в ночное время суток, когда клиенты в большинстве случаев не могут своевременно контролировать несанкционированный доступ к счетам.
На фоне всплеска незаконных списаний средств клиентов банк принял решение установить со своей стороны защитную меру для всех карт в виде лимита на сумму переводов в ночное время.
Согласно установленным правилам, не допускается совершение финансовых операций на сумму свыше 10 000 грн.
Переводы значительных сумм средств можно осуществлять исключительно в дневное время суток.
Как клиентам распознать мошенничество
Клиенты должны помнить, что банковские сотрудники никогда не просят клиентов сообщать следующие данные:
- CVV-код;
- PIN-код;
- пароль от приложения;
- код подтверждения из SMS.
Также они не предлагают осуществить перевод на другой счет.
Кроме того, следует быть осторожным при совершении операций в интернете, ведь часто мошенники подделывают страницы компаний.
Как взаимодействовать с Ощадбанком в случае подозрений
Возможность блокировки незаконной транзакции или отслеживания движения средств зависит от скорости реакции. Чем больше времени пройдет между переводом и обращением в банк, тем меньше шансов остановить операцию и уберечь деньги.
В списке первоочередных действий:
- Немедленный звонок в банк для сообщения о мошенничестве и фиксации обращения;
- Блокировка карты и оперативная смена пароля через банковское приложение;
- Сохранение всех доказательств: скриншотов, номеров телефонов, реквизитов счетов, квитанций об переводах, переписки;
- Обращение к адвокату для анализа ситуации и определения стратегии действий.
В случае потери средств необходимо обратиться в полицию и написать заявление.
Деньги можно вернуть в судебном порядке, однако иногда суды принимают решение не в пользу клиента. В частности, не удастся вернуть средства тем, кто добровольно раскрыл информацию мошенникам.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью некоторые клиенты могут оформить выплаты на детей в размере до 10 500 грн через Ощадбанк. Речь идет о помощи в рамках правительственной программы поддержки семей. В финучреждении можно открыть специальные счета. Целевые средства поступят на счета с особым режимом использования "Дія.Картка".
Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца октября в Ощадбанке действует кэшбэк-программа с возвратом до 40% за оплату популярных сервисов. Сумма не будет превышать эквивалент 20 евро. Для участия в инициативе необходимо соблюдать несколько правил. В частности, важно производить расчеты картами системы Mastercard.