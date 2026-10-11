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Главная Финансы Переводы на сумму 10 000 грн: когда ограничивают в Ощадбанке

Переводы на сумму 10 000 грн: когда ограничивают в Ощадбанке

Ua ru
11 октября 2026 06:01
Ощадбанк предупредил об ограничениях на переводы от 10 000 грн: что нужно знать
Человек держит банковскую карту Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" по-прежнему действуют ограничения на осуществление банковских переводов через онлайн-сервисы. Речь идет об усиленных мерах безопасности, распространяющихся на суммы свыше 10 000 грн, которые невозможно обойти в определенное время суток.

Об особенностях соответствующих ограничений рассказывает издание Новини.LIVE.

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Когда в Ощадбанке запрещены переводы свыше 10 000 грн

В соответствии с внутренними правилами банка, в 2026 году сохраняется действие ограничений на суммы переводов через официальный портал "Ощад24/7" или приложение "Мобильный Ощад". Ключевым мотивом для их утверждения стало стремление защитить банковские счета клиентов от мошеннических списаний.

Индивидуальное установление лимитов на онлайн-операции и блокировка карт могут оказаться бессильными, если мошенники различными способами получили доступ к данным клиента и учетных записей.

Мошенники придумывают самые разные способы, чтобы завладеть данными клиента, и иногда им это удается. Особая активность мошенников наблюдается в ночное время суток, когда клиенты в большинстве случаев не могут своевременно контролировать несанкционированный доступ к счетам.

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На фоне всплеска незаконных списаний средств клиентов банк принял решение установить со своей стороны защитную меру для всех карт в виде лимита на сумму переводов в ночное время.

Согласно установленным правилам, не допускается совершение финансовых операций на сумму свыше 10 000 грн.

Переводы значительных сумм средств можно осуществлять исключительно в дневное время суток.

Как клиентам распознать мошенничество

Клиенты должны помнить, что банковские сотрудники никогда не просят клиентов сообщать следующие данные:

  • CVV-код;
  • PIN-код;
  • пароль от приложения;
  • код подтверждения из SMS.

Также они не предлагают осуществить перевод на другой счет.

Кроме того, следует быть осторожным при совершении операций в интернете, ведь часто мошенники подделывают страницы компаний.

Как взаимодействовать с Ощадбанком в случае подозрений

Возможность блокировки незаконной транзакции или отслеживания движения средств зависит от скорости реакции. Чем больше времени пройдет между переводом и обращением в банк, тем меньше шансов остановить операцию и уберечь деньги.

В списке первоочередных действий:

  1. Немедленный звонок в банк для сообщения о мошенничестве и фиксации обращения;
  2. Блокировка карты и оперативная смена пароля через банковское приложение;
  3. Сохранение всех доказательств: скриншотов, номеров телефонов, реквизитов счетов, квитанций об переводах, переписки;
  4. Обращение к адвокату для анализа ситуации и определения стратегии действий.

В случае потери средств необходимо обратиться в полицию и написать заявление.

Деньги можно вернуть в судебном порядке, однако иногда суды принимают решение не в пользу клиента. В частности, не удастся вернуть средства тем, кто добровольно раскрыл информацию мошенникам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью некоторые клиенты могут оформить выплаты на детей в размере до 10 500 грн через Ощадбанк. Речь идет о помощи в рамках правительственной программы поддержки семей. В финучреждении можно открыть специальные счета. Целевые средства поступят на счета с особым режимом использования "Дія.Картка".

Еще Новини.LIVE писали о том, что до конца октября в Ощадбанке действует кэшбэк-программа с возвратом до 40% за оплату популярных сервисов. Сумма не будет превышать эквивалент 20 евро. Для участия в инициативе необходимо соблюдать несколько правил. В частности, важно производить расчеты картами системы Mastercard.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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