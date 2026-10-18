Людина тримає банківську картку на тлі грошей. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року державний "Ощадбанк" пропонує клієнтам скористатися перевагами оновленої версії "Моєї кредитки". Однією з ключових особливостей цього банківського продукту є відсутність стандартних комісій під час здійснення готівкових операцій.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Що варто знати про зняття кредитних грошей в Ощадбанку

За даними банку, клієнтам дозволяється знімати кредитні кошти з сучасних кредитних карток без жодних комісій у власних банкоматах.

Восени продовжують діяти поліпшені умови за оновленою версією картки "Моя кредитка".

Згідно з правилами банку, така кредитка від Ощадбанку доступна чинним, а також новим клієнтам банку, включно з тими, хто до цього не користувався жодними сервісами.

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Оформлення картки за вигідною пропозицією доступне без багаторічних відносин із банком.

Основні параметри та переваги кредитки

Як зазначають у банку, "Моя кредитка" гарантує своїм власникам наступні переваги:

Відсутні комісії за фінансовими операціями зняття кредитних грошей;

Нульова комісія за обслуговування/страхових платежів;

Відсутні комісії за Р2Р грошові перекази кредитних грошей.

Умови відсоткових ставок упродовж пільгового періоду:

0,001% за місяць — до 62 днів для стандартних операцій;

0,001% за місяць — до 92 днів для окремих категорій.

Також картка дає право на:

кредитний ліміт — у розмірі від 5 000 до 400 000 грн;

мінімальний щомісячний платіж — 5%.

Тобто, для клієнтів не передбачаються жодні додаткові витрати під час зняття кредитних коштів чи здійснення поповнення рахунків.

Як оформити нову версію кредитки в Ощадбанку

Для громадян стануть доступні всі переваги кредитної карти "Моя кредитка", якщо виконають кілька рекомендацій. Зокрема, передусім потрібно стати офіційним клієнтом Ощадбанку. Для цього слід скористатися застосунком чи державним сервісом "Дія".

Найбільш оптимальним варіантом є відкриття цифрової (віртуальної) картки. Для цього слід:

Завантажити застосунок "Мобільний Ощад" з App Store/Google Play; Відкрити застосунок, обрати опцію оформлення нової е-картки та натиснути "Замовити"; Ввести номер телефону, пройти перевірку (через дзвінок від банку/SMS-код); Пройти ідентифікацію у держсервісі "Дія", надавши цифрові копії документів та підписавши анкету через "Дія.Підпис"; Створити пароль для входу.

Картка має з'явитися в застосунку миттєво.

З-поміж ключових вимог:

вік громадянина повинен перевищувати 21 рік, проте не більш ніж 65 років;

потрібно мати стабільний дохід;

не мати боргів в інших банках.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде із мобільним застосунком Ощадбанку, якщо закрити рахунок. Із запитанням про те, чи будуть надалі відображатися цифрові картки у застосунку, попросили пояснити клієнти. Проте в банку повідомили, що за таких умов у застосунку будуть неможливі жодні операції, навіть якщо там була відкрита електронна картка без пластикового носія.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку зберігають свою дію обмеження на грошові перекази через онлайн-сервіси. Йдеться про суму, що перевищує 10 000 грн. Оскільки особлива шахрайська активність спостерігається у нічний час, банк ввів ліміт, що не дозволить списати великі суми коштів у разі несанкціонованого доступу до рахунку.