Прекращение работы Ощад 24/7: в банке уточнили, когда это может произойти

Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" разъяснили особенности работы мобильного приложения и веб-банкинга "Ощад24/7", а также открытых цифровых карт. Там уточнили, что произойдет с их работой в случае, если клиент решит закрыть несколько карт или счет в целом.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в Facebook, передают Новини.LIVE.

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Что будет с приложением Ощадбанка, если закрыть счет

С вопросом о том, будут ли отображаться дополнительные цифровые карты в приложении после закрытия карточного счета, обратился один из клиентов.

"Скажите, после закрытия карточного счета дополнительные цифровые карты по-прежнему отображаются в приложении. Ими можно пользоваться, они действуют, или они закроются через некоторое время, и в приложение по этому профилю зайти будет невозможно?", — говорится в обращении.

Сотрудник головного офиса Ощадбанка отметил,

что любые платежные карты (пластиковые, виртуальные/цифровые) являются лишь инструментами доступа к банковским счетам. Если клиент официально закроет счет, то все привязанные карты будут автоматически аннулированы и деактивированы.

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В таких условиях будет невозможно осуществлять в приложении какие-либо операции, даже если там была открыта электронная карта без пластикового носителя:

принимать переводы;

оплачивать услуги;

снимать средства.

"Если вы закрываете счет, то по нему невозможно проводить какие-либо операции, в том числе в приложении "Ощад", и доступ к учетной записи также будет недоступен", — пояснил представитель банка.

Особенности закрытия счета в Ощадбанке

В банке действуют определенные правила закрытия счета. Если их не соблюсти, счет не будет аннулирован и начнет взиматься комиссия за "неактивный счет". Чтобы этого не произошло, следует придерживаться определенных рекомендаций.

Для закрытия счета клиенту обязательно необходимо явиться в любое удобное отделение Ощадбанка. Удаленно закрыть счет невозможно.

Также в банке обращают внимание на важность соблюдения следующих условий:

отсутствие остатка средств на счете;

отсутствие задолженности по счету.

Если к карте была подключена услуга овердрафт и имеется задолженность, счет не закроют, пока она не будет полностью погашена.

Для закрытия счета клиент должен подать:

заявление о закрытии банковского счета;

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина);

пластиковую карту.

Кроме того, если по счету не будет проводиться никаких операций, банк может аннулировать его автоматически через три года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об особенностях открытия счетов в Ощадбанке. Согласно информации банка, это возможно при минимальном объеме документов. В то же время сам механизм открытия счета иногда может быть затруднен. В некоторых случаях процедура может затянуться на несколько дней.

Еще Новини.LIVE писали, что у некоторых граждан возникают трудности с оплатой коммунальных услуг через мобильное приложение "Ощадбанка". Клиентам объяснили, почему осуществление расчетов через онлайн-сервисы может быть невозможно и как действовать в таких обстоятельствах.