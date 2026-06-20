Срок выплаты компенсации за размещение ВПЛ увеличен до 90 дней: что это означает

Дети-переселенцы в одном из центров помощи, деньги. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине обновлены правила размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) во временном жилье. Изменения коснулись процесса предоставления компенсаций за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Отныне срок, в течение которого учреждения смогут получить выплаты, составит 90 дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Подробнее об обновлении правил компенсации за размещение ВПЛ

Компенсации предоставляются учреждениям за размещение переселенцев, которые из-за войны остались без документов. С начала 2026 года выплаты предоставлялись на 60 дней.

Также Кабмин Украины предусмотрел отображение подробной информации о назначении компенсации в электронном кабинете ПФУ. Будет отображаться, в частности, следующая информация:

кому начислена компенсация;

кому отказали в выплате и по каким причинам;

как производились расчеты;

какие суммы были начислены и выплачены за соответствующие периоды.

Что еще стоит знать

Напомним, семьи ВПЛ, которые, несмотря на тяжелое положение из-за полномасштабной войны с РФ, остаются в Украине, получат дополнительную финансовую помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Выплаты будут зависеть от социально-экономического положения семьи и уровня её уязвимости. Какова будет сумма помощи — об этом ВПЛ сообщают перед утверждением выплат.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что ВПЛ по-новому выплачивают государственную помощь. Так, сроки назначения выплат теперь четко зависят от даты обращения. Однако деньги выплачивают не всем переселенцам.

Также Новини.LIVE рассказывали о дополнительной помощи на оплату коммунальных услуг для украинцев. На выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью I и II групп, а также дети с инвалидностью, в частности с ДЦП. Получать можно до 960 гривен ежемесячно.