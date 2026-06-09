Помощь для детей ВПЛ: как изменились правила назначения

Женщина с ребенком, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Кабмин изменил порядок предоставления помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Главное обновление касается семей с детьми. Теперь при назначении помощи для детей-переселенцев заработок родителей во внимание принимать не будут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины в Винницкой области.

Что будут проверять вместо доходов

Несмотря на изменения, деньги, как и раньше, получат не все ВПЛ. Государство и в дальнейшем будет тщательно оценивать имущественное положение семьи.

Обратить внимание могут на такие вещи:

недвижимость вне зоны боевых действий или оккупации;

банковские счета с солидными суммами или депозиты;

крупные покупки вроде авто или земельных участков;

Новые сроки и правила оформления

Сроки назначения выплат теперь четко зависят от даты обращения. Если вы успели подать заявление до 1 июня 2026 года, деньги начислят "задним числом" — с 1 февраля. Если же подаете документы сейчас, выплаты пойдут только с месяца обращения.

Читайте также:

Если вашей семье ранее отказали в помощи из-за доходов, выплаты не вернутся сами по себе.

"Семьям, которые ранее потеряли выплаты из-за превышения дохода, следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины и подать соответствующее заявление для повторного рассмотрения права на назначение помощи. Автоматического возобновления выплат в таких случаях не предусмотрено", — отмечают в Пенсионном фонде.

Сделать это можно несколькими способами:

лично в любом сервисном центре ПФУ;

через ЦПАУ или местные органы власти;

по почте, отправив документы официальным письмом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинки, которые получили почетное звание "Мать-героиня", имеют право на единовременное денежное вознаграждение в размере 33 280 гривен. Звание присваивают женщинам, которые родили и воспитали не менее пяти детей до восьмилетнего возраста и создали надлежащие условия для их воспитания. Для получения средств необходимо обратиться с заявлением и подать завтерджений пакет документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить дополнительную помощь на оплату коммунальных услуг. Речь идет о люде с инвалидностью I и II групп, а также детей с инвалидностью, в частности с ДЦП. Размер ежемесячной компенсации зависит от группы инвалидности и времени года и может достигать 960 гривен в месяц.