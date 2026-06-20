Термін компенсації за розміщення ВПО зріс до 90 днів: що це означає

Діти-переселенці в одному з Центрів допомоги, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні оновилися правила щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у тимчасово житлі. Змін зазнав процес надання компенсацій за спожиті житлово-комунальні послуги. Відтепер строк, впродовж якого заклади зможуть отримати виплати, становитиме 90 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Детальніше про оновлення правил компенсації за розміщення ВПО

Компенсації надаються закладам за розміщення переселенців, які через війну втратили документи. З початку 2026 року виплати надавалися на 60 днів.

Також Кабмін України передбачив відображення детальної інформації про призначення компенсації в електронному кабінеті ПФУ. Відображатиметься, зокрема, така інформація:

кому нарахували компенсацію;

кому відмовили у виплаті та з яких причин;

як відбувалися розрахунки;

які суми були нараховані та виплачені за відповідні періоди.

Що ще варто знати

Нагадаємо, сім'ї ВПО, які попри скрутне становище через повномасштабну війну з РФ залишаються в Україні, отримають додаткову фіндопомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Виплати залежатимуть від соціально-економічного стану родини та рівня її вразливості. Якою буде сума допомоги — про це ВПО повідомляють перед затвердженням виплат.

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Раніне Новини.LIVE писали, що ВПО по-новому виплачують держдопомогу. Так, строки призначення виплат тепер чітко залежать від дати звернення. Однак гроші виплачують не усім переселенцям.

Також Новини.LIVE розповідали про додаткову допомогу на оплату комуналки для українців. На виплати можуть розраховувати люиди з інвалідністю І та ІІ груп, а також діти з інвалідністю, зокрема з ДЦП. Отримувати можна до 960 гривень щомісяця.