Помощь на оплату ЖКУ: кому будут платить от 240 до 960 гривен ежемесячно

Люди с коммунальными платежами. Деньги на столе. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, для которых коммунальные платежки ежемесячно становятся непосильным бременем, облегчат жизнь. С 1 июня можно оформить дополнительную выплату, которая будет компенсировать часть расходов на ЖКУ.

Кому помогут с оплатой коммуналки, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кто имеет право на помощь

Речь идет не о государственной субсидии, а о дополнительной поддержке из бюджета Сумской громады в рамках программы "Милосердие".

На нее могут рассчитывать наиболее уязвимые категории сумчан:

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью, в частности с диагнозом ДЦП.

Какую сумму компенсируют

Размер помощи зависит от группы инвалидности и календарного периода выплаты.

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Лицам с инвалидностью I и II группы (кроме подгруппы А) и детям с диагнозом ДЦП будут платить:

с января по март и с ноября по декабрь — 480 грн в месяц;

в апреле и октябре — 360 грн в месяц;

с мая по сентябрь — 240 грн в месяц.

Для лиц с инвалидностью I группы (подгруппа А), а также детей с ДЦП в осложненном состоянии суммы несколько больше:

в январе—марте и с ноября по декабрь — 960 грн в месяц;

в апреле и октябре — 720 грн в месяц;

в мае—сентябре — 480 грн в месяц.

Как оформить выплаты:

Для этого нужно:

написать заявление;

собрать основные документы (паспорт, РНОКПП, справку о месте жительства);

добавить медицинские документы об инвалидности;

подать все в департамент соцзащиты или через удаленные пункты приема.

Помощь назначается с месяца обращения и действует до конца года. Но каждый год заявление нужно подавать заново.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Пенсионный фонд Украины продолжает принимать заявления на назначение жилищной субсидии на летний период. Большинству получателей помощь продлят автоматически, однако некоторым придется подавать справку о доходах. Это касается арендаторов жилья, домохозяйств с измененным количеством зарегистрированных лиц или тех, у кого ранее была нулевая субсидия.

Также Новини.LIVE сообщали, что субсидию назначат не всем автоматически — она зависит от расчета доходов семьи и стоимости коммунальных услуг в пределах социальных норм. Если обязательный платеж равен или превышает расходы на ЖКУ, размер помощи может быть нулевым.