Украинцам открыли регистрацию на новую денежную помощь: кто попал в список

Люди идут по улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы, которые из-за войны лишились дохода или были вынуждены эвакуироваться, могут подать заявку на новую финансовую помощь. Деньги предоставляет благотворительная организация "Щедрик" совместно с БФ "Право на защиту" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. Организаторы предлагают два вида поддержки: гранты на восстановление собственного дела и прямые выплаты переселенцам.

О подробных условиях для каждого направления рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на благотворителей.

Деньги на восстановление или запуск бизнеса

Эта программа рассчитана на людей, у которых есть готовая бизнес-идея или которые пытаются реанимировать собственное дело, утраченное из-за обстрелов.

Анкеты принимаются от граждан, которые соответствуют хотя бы одному из следующих условий:

выехали с оккупированных территорий или из зоны боевых действий в течение последних шести месяцев (и имеют статус ВПЛ или статус эвакуированного);

получили ранения в результате обстрелов за последние 45 дней (или имеют в семье раненых или погибших);

потеряли жилье или собственное дело из-за вражеских атак в течение последних 45 дней.

Программа грантов охватывает три региона. Благотворители собирают анкеты от жителей следующих общин:

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Николаевская область: Снигиревская, Березнегуватская, Шевченковская, а также Николаевская, Первомайская и Куцурубская общины.

Херсонская область: Чернобаевская, Белозерская, Миловская, Новорайская и Великоалександровская.

Днепропетровская область: Марганецкая, Никопольская, Покровская, Червоногригоровская и Мировская.

Выплаты для эвакуированных лиц и ВПЛ

Выплаты рассчитаны на людей, которые покинули опасные территории недавно — не более 45 дней назад.

Речь идет о следующих общинах:

Николаевская область: Широковская, Снигуровская, Березнегуватская, Шевченковская, Николаевская и Первомайская.

Херсонская область: Миловская, Великоалександровская и Новорайская.

Днепропетровская область: Зеленодольская, Грушевская, Червоногригоровская, Марганецкая, Мировская, Никопольская и Покровская.

Как пройти регистрацию

Необходимо заполнить предварительную анкету. Откладывать нежелательно — как только наберется максимальный лимит заявок, благотворители закроют прием анкет.

Регистрация не гарантирует, что деньги начислят автоматически. Каждую заявку будут проверять отдельно, оценивая уровень уязвимости семьи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство выплачивает денежную помощь после плена. Речь идет не только о военных, но и о гражданских украинцах. После освобождения из российского плена им доступна единовременная выплата в размере 50 тысяч гривен, а также другие виды поддержки.

Также Новини.LIVE писали, что жители пяти прифронтовых областей могут получить новую денежную помощь от благотворителей. Размер выплат достигает 12 300 грн на одного человека, а преимущество будет отдаваться наиболее уязвимым семьям.