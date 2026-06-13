Деньги для ВПЛ и жителей зон боевых действий: начинается регистрация на получение помощи

NRC открывает новый прием заявок на выплаты: как получить деньги
В Украине появилась еще одна программа выплат для граждан, пострадавших от войны. Прием заявок с июня возобновляет Норвежский совет по делам беженцев (NRC). Денежная помощь рассчитана на переселенцев, а также жителей прифронтовых зон и деоккупированных территорий.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на информацию благотворителей.
Кто может подать заявку
В первую очередь будут помогать семьям, оказавшимся в затруднительном положении из-за боевых действий. Но есть важное условие: деньги начислят только тем, кто в настоящее время остается в Украине. Для тех, кто выехал за границу, эта программа недоступна.
В частности, подать заявку могут граждане, которые:
- проживают на территориях активных боевых действий;
- были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и получили статус ВПЛ;
- вернулись в деоккупированные населенные пункты.
Как будут определять получателей помощи
В NRC отмечают, что подача анкеты не гарантирует автоматического получения выплат. Каждая заявка будет проходить проверку. Благотворители будут обращать внимание на социально-экономическое положение семьи и уровень ее уязвимости.
Когда откроется регистрация
Обратиться за помощью можно будет уже в ближайшее время. Прием анкет начнется 16 июня в 12:00 по киевскому времени.
Регистрационная форма будет опубликована на официальном сайте NRC.
Организаторы рекомендуют внимательно заполнять все поля и предоставлять достоверные данные. Именно от этой информации будет зависеть решение о выплатах.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы из прифронтовых регионов могут получить финансовую поддержку от благотворителей. Фонд «Право на защиту» предоставляет выплаты переселенцам и семьям, пострадавшим от войны, а также помогает людям с низкими доходами в ряде областей. Помимо денежной помощи, доступны гранты на открытие или восстановление бизнеса.
Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам, вернувшимся из российского плена, выплачивают денежную помощь в размере 50 тысяч гривен, а также предоставляют социальные услуги, временное жилье и другие виды поддержки для возвращения к нормальной жизни.