ПриватБанк обіцяє новорічні призи для клієнтів — як взяти участь в акції

Державний "ПриватБанк" оголосив нову акцію з розіграшу цінних подарунків "під ялинку" за активацію однієї з послуг. Взяти участь у програмі, що передбачає надання святкових призів, можна до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомив пресцентр ПриватБанку.

Детальніше про новорічні призи для клієнтів ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку мають змогу долучитися до розіграшу смартфона iPhone 17 та іншої цінної техніки Apple, у разі використання послуги "Оплата частинами" з Mastercard.

Таким чином, українці зможуть придбати подарунки на різдвяно-новорічні свята для близьких та отримати цінний приз для себе.

"Якщо ви ще не користувалися "Оплатою частинами" та шукаєте ідеальний подарунок для рідних чи плануєте придбати нові гаджети, зараз саме час це зробити. Реєструйтеся в акції, оформлюйте "Оплату частинами" з Mastercard та беріть участь у розіграші топових гаджетів Apple", — йдеться у повідомленні.

Відповідна акція стартувала з 4 грудня і триватиме до 31 грудня 2025 року. В її рамках можна буде отримати такі подарунки:

смартфон iPhone 17 — для одного переможця;

ноутбук Macbook Air M2 — для двох переможців;

планшет iPad A16 — для трьох переможців;

навушники AirPods 4 — для чотирьох переможців.

Сторінка з акцією. Джерело: ПриватБанк

Хто і як може взяти участь в акції

Взяти участь у розіграші призів від ПриватБанку зможуть повнолітні клієнти з ідентифікаційним кодом, які мають картку Mastercard (картку Універсальна/Універсальна Gold або преміальну) з наявним лімітом "Оплата частинами".

Всі охочі долучитися до акції державного банку повинні виконати кілька кроків:

Зареєструватися в акції на сторінці ПриватБанку; Купити будь-який товар з "Оплатою частинами" за допомогою картки Mastercard.

