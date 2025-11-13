ПриватБанк начислит за переводы кэшбэк до 15 тыс. грн — как принять участие

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года клиентам государственного "ПриватБанка" предоставили возможность получить кэшбэк до 15 тыс. грн за осуществление некоторых международных переводов. В финучреждении дали объяснение, кому именно предоставят право на соответствующие бонусы.

Об этом информирует пресс-служба государственного банка.

Подробнее о кэшбэках за международные переводы в ПриватБанке

Как сообщают в финучреждении, с 12 ноября 2025 года для клиентов предоставили возможность получать ежемесячный кэшбэк за поступление или отправку международных переводов на карты Mastercard.

Размер компенсации за осуществление таких финансовых операций будет отличаться.

"Ежемесячно среди участников программы будут разыгрывать 165 кэшбеков от 500 до 15 000 грн. Максимальная сумма кэшбэка за весь период акции для одного участника не ограничена", — говорится в сообщении.

Предполагается предоставление таких сумм вознаграждений для победителей:

15 тыс. грн — для 20 клиентов (пять победителей ежемесячно) 5 тыс. грн — для 40 клиентов (десять победителей ежемесячно) 1 тыс. грн — для 200 клиентов (пятьдесят победителей ежемесячно) 500 грн — для 400 клиентов (сто победителей ежемесячно)

Акция банка. Источник: ПриватБанк

Как получить кэшбэк за денежные переводы

Согласно условиям, в программе будут участвовать все виды срочных денежных переводов и международных платежей, доступных для получения/отправки с картой Mastercard в банке.

Для того, чтобы выиграть кэшбэк за переводы, необходимо:

пройти регистрацию в программе на сайте акции;

получить любой международный перевод на карту Mastercard от ПриватБанка/отправить международный перевод с карты Mastercard ПриватБанка на международную карту Mastercard.

Переводы можно получать или отправлять, учитывая установленные ограничения военного положения:

через веб-версию "Приват24";

приложение "Приват24";

в банкомате ПриватБанка;

терминале самообслуживания;

по номеру телефона Сервисного центра банка 3700.

Программа по предоставлению кэшбэка будет действовать до 12 марта 2026 года.

