Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке: за какую услугу банк не взимает дополнительные деньги

Дата публикации 14 мая 2026 06:01
За какую услугу Ощадбанк не взимает комиссию: украинцам объяснили
Квитанции, деньги и смартфон, банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный Ощадбанк предоставляет клиентам различные варианты для того, чтобы они оплачивали счета за коммунальные услуги. Однако такие операции в банке являются платными. Известно, о каких суммах идет речь в мае.

Об этом Новини.LIVE рассказали в службе поддержки Ощадбанка.

Тарифы на оплату коммунальных услуг в Ощадбанке

В банке отметили, что не устанавливают отдельные комиссии для клиентов за оплату коммунальных счетов. Есть только тарифы, предусмотренные условиями договора с коммунальным учреждением.

Итак, если оплата осуществляется в Ощаде 24/7 через вкладку "Коммунальные платежи", то:

  • комиссия за оплату (коммуналка, телефония, интернет, ТВ и т.д.) будет зависеть от условий договоров банка с компаниями;
  • оплата на счета компаний с которыми не заключены договоры (коммунальные, телефония, интернет и ТВ и т.д.) — 1% (минимальный размер — 3 гривны).

Если же платеж будет происходить через терминалы самообслуживания или в Ощад 24/7:

  • по произвольным реквизитам на счета в банке — не тарифицируются;
  • по произвольным реквизитам на счета в других банках — в Ощад 24/7 — 0,5% (минимальная сумма — 5 гривен, а максимальная — 500 гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, что с клиентов Ощадбанка могут автоматически взимать средства за определенные услуги. Например, за услугу за информирование в виде смс-сообщений клиенты платят от 25 до 40 гривен ежемесячно. Банк может по умолчанию подключать и другие услуги, поэтому важно внимательно ознакомиться с условиями при оформлении банковских карт.

Как сообщали Новини.LIVE, денежный перевод с карты на карту в Ощадбанке поступает получателю не сразу. Что касается ограничений на сумму — они в мае остаются без изменений. Известно, о каких ограничениях должны знать клиенты.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому надо поделиться персональной информацией с Ощадбанком. Сделать это нужно в течение 30 дней. Клиентам надо указать адрес регистрации, место жительства и сумму дохода за месяц.

Ощадбанк банковские карты комисия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
