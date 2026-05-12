Зачисление зарплаты на карты Ощадбанка: почему могут ждать финансовые потери

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" рассказали о финансовых потерях в рамках зарплатного проекта, позволяющего предприятиям и организациям удобнее рассчитываться с сотрудниками. В связи с этим украинцам объяснили, за что финучреждение может списывать дополнительную плату в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение на портале "Минфин".

Какие проблемы по зарплатному проекту от Ощадбанка

Как рассказала одна из клиенток банка, организация обязала перейти всех работников на зарплатный проект Ощадбанка. Согласно объявленным условиям, сотрудникам выгодно получать зарплаты по соответствующему проекту по ряду причин. А именно, предусматривается:

Бесплатный выпуск и перевыпуск карт с бесконтактной технологией оплаты; Отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах Ощадбанка и других украинских банков; Бесплатное безналичное зачисление денег на зарплатные карты; Кредитные карты имеют льготный период до 62 дней и суммой до 250 000 грн; Предусматривается возможность мобильных сбережений за временно свободные деньги на карточном счете; Бонусы по депозитам для клиентов, которые получают зарплату через Ощад.

Несмотря на соответствующие преимущества, почти у каждого из работников не хватило определенной суммы из заработной платы после ее зачисления. Речь идет о 10-20 грн и выше.

"Руководство вынудило всех работников перейти на зарплатный проект Ощадбанка. С момента, как поступила первая зарплата, прошло несколько дней. Почти у каждого из моих коллег были какие-то проблемы с этим банком. Каждый пересчитал свои расходы и, оказалось, что у всех не хватает какой-то суммы. У кого-то около 10 грн, у кого-то 20 грн, у кого-то больше. При обращении на горячую линию, никто не получил ни одного нормального ответа. Однако вопросов позадавали, как на допросе. А куда деваются деньги со счетов, так никто и не ответил...", — говорится в обращении.

За что Ощадбанк может списывать комиссию

Как отметили на портале, в государственном банке предусмотрен ряд услуг для клиентов по умолчанию. В частности, в банке может быть подключена платная услуга за информирование в виде смс-сообщений, в 2026 году сумма может составлять от 25 до 40 грн, которая снимается один раз в месяц.

В то же время, необходимо тщательно проверять статусы обработки операций. Именно из-за этого могли возникнуть проблемы с полным зачислением суммы. Согласно правилам банка, нельзя сразу, после начисления средств, ими пользоваться (осуществлять переводы или тратить). Необходимо подождать обработку операции. Проверить статус можно:

нажав на сумму операции;

выбрав раздел "Получить квитанцию";

просмотреть "Статус операции".

В Ощадбанке неоднократно информировали клиентов о том, что продолжительность операции по зачислению средств может составлять от двух часов до трех суток. В связи с этим — в случае снятия определенной суммы средств они уйдут в долг, а потому будет предусмотрена дополнительная комиссия с кредитных средств.

Также на портале добавили, что в то же время преимуществом пользования картой Ощадбанка является то, что оплата коммунальных услуг через мобильное приложение не предусматривает взимания комиссии.

