За яку послугу Ощадбанк не стягує комісію: українцям пояснили

Державний Ощадбанк надає клієнтам різні варіанти для того, щоб вони оплачували рахунки за комунальні послуги. Однак такі операції у банку є платними. Відомо, про які суми йдеться у травні.

Про це Новини.LIVE розповіли у службі підтримки Ощадбанку.

Тарифи на оплату комунальних послуг в Ощадбанку

В банку зауважили, що не встановлюють окремі комісії для клієнтів за оплату комунальних рахунків. Є лише тарифи, які передбачені умовами договору з комунальною установою.

Тож якщо оплата здійснюється в Ощад 24/7 через вкладку "Комунальні платежі", то:

комісія за оплату (комуналка, телефонія, інтернет, ТБ тощо) залежатиме від умов договорів банку з компаніями;

оплата на рахунки компаній з якими не укладено договори (комунальні, телефонія, інтернет та ТБ тощо) — 1% (мінімальний розмір — 3 гривні).

Якщо ж платіж відбуватиметься через термінали самообслуговання або в Ощад 24/7:

за довільними реквізитами на рахунки в банку — не тарифікуються;

за довільнимии реквізитами на рахунки в інших банках — в Ощад 24/7 — 0,5% (мінімальна сума — 5 гривень, а максимальна — 500 гривень).

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з клієнтів Ощадбанку можуть автоматично стягувати кошти за певні послуги. Наприклад, за послугу за інформування у вигляді смс-повідомлень клієнти сплачують від 25 до 40 гривень щомісяця. Банк може за замовчуванням підключати й інші послуги, тож важливо уважно ознайомлюватися з умовами під час оформлення банківських карток.

