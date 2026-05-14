Комісії в Ощадбанку: за яку послугу банк не стягує додаткові гроші

Комісії в Ощадбанку: за яку послугу банк не стягує додаткові гроші

Дата публікації: 14 травня 2026 06:01
За яку послугу Ощадбанк не стягує комісію: українцям пояснили
Квитанції, гроші й смартфон, банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний Ощадбанк надає клієнтам різні варіанти для того, щоб вони оплачували рахунки за комунальні послуги. Однак такі операції у банку є платними. Відомо, про які суми йдеться у травні. 

Про це Новини.LIVE розповіли у службі підтримки Ощадбанку. 

Тарифи на оплату комунальних послуг в Ощадбанку

В банку зауважили, що не встановлюють окремі комісії для клієнтів за оплату комунальних рахунків. Є лише тарифи, які передбачені умовами договору з комунальною установою.

Тож якщо оплата здійснюється в Ощад 24/7 через вкладку "Комунальні платежі", то:

  • комісія за оплату (комуналка, телефонія, інтернет, ТБ тощо) залежатиме від умов договорів банку з компаніями;
  • оплата на рахунки компаній з якими не укладено договори (комунальні, телефонія, інтернет та ТБ тощо) — 1% (мінімальний розмір — 3 гривні). 

Якщо ж платіж відбуватиметься через термінали самообслуговання або в Ощад 24/7:

  • за довільними реквізитами на рахунки в банку — не тарифікуються;
  • за довільнимии реквізитами на рахунки в інших банках — в Ощад 24/7 — 0,5% (мінімальна сума — 5 гривень, а максимальна — 500 гривень).

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що з клієнтів Ощадбанку можуть автоматично стягувати кошти за певні послуги. Наприклад, за послугу за інформування у вигляді смс-повідомлень клієнти сплачують від 25 до 40 гривень щомісяця. Банк може за замовчуванням підключати й інші послуги, тож важливо уважно ознайомлюватися з умовами під час оформлення банківських карток. 

Як повідомляли Новини.LIVE, грошовий переказ з картки на картку в Ощадбанку надходить отримувачу не одразу. Що стосується обмежень на сумі — вони у травні залишаються без змін. Відомо, про які обмеження мають знати клієнти. 

Також Новини.LIVE розповідали, кому треба поділитися персональною інформацією з Ощадбанком. Зробити це потрібно впродовж 30 днів. Клієнтам треба вказати адресу реєстрації, місце проживання та суму доходу за місяць. 

Ощадбанк банківські карти комісія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
