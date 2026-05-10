Дію старих платіжних карт Ощадбанку обмежили: як відновити доступ

У 2026 році в рамках чинних норм законодавства деяким громадянам блокують рахунки у державному "Ощадбанку", куди надходять пенсії та соціальні виплати. Якщо людина втратила доступ до власних коштів, то це означає, що системою були виявлені порушення з боку клієнта.

Про те, кому обмежують та як відновити доступ до рахунків, розповідають Новини.LIVE.

Кому обмежили дію старих платіжних карт Ощадбанку

За інформацією українського банку, цього року "левовій частці" термін дії банківських карток Ощадбанку було продовжено автоматично — до 30 червня 2026 року. Водночас, частину карток було анульовано з кількох причин. Передусім закриття торкнулося дуже старих карток, які неодноразово пролонгували під час війни, а також тих, за якими не було жодних операцій.

Цього разу картки були заблоковані за таких умов:

Термін дії яких сплив, починаючи з лютого 2022 року до жовтня 2025 року, за умови, що у перші два місяці осені 2025 року за ними було проведено хоча б одну операцію в касах, банкоматах, терміналах українських банківських установ; Термін завершення дії припав на період: лютий 2022 року — жовтень 2025 року. При цьому на рахунку зовсім не було коштів і упродовж останніх пів року не здійснювалося жодної операції.

Рекомендації для відновлення доступу до рахунків Ощадбанку

На випадок блокування та втрати чинності банківських карток для громадян передбачений окремий порядок дій.

Клієнтам банку, яких торкнулося блокування чи закриття картки в Україні та за кордоном, радять уточнити причини шляхом:

телефонного дзвінка до оператора Ощадбанку за номерами: 0 800 210 800, +38 044 363 01 33;

перевірки статусу картки в мобільному застосунку чи веббанкінгу "Ощад 24/7";

особистого візиту до банківського відділення з паспортом та ідентифікаційним кодом, якщо карта була заблокована у зв'язку з фінансовим моніторингом або завершенням терміну дії.

У ПФУ наголосили, що необхідна своєчасна верифікація, яка завадить появі затримок із соцвиплатами.

