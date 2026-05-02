В Ощадбанке объяснили, кто и какую информацию должен подать в течение 30 дней

Клиенты государственного "Ощадбанка" должны подать актуальную информацию для сохранения права на полноценное обслуживание, на что отводится 30 дней. Касается это нескольких категорий граждан в зависимости от риска для деловых отношений.

Кто должен подать данные в Ощадбанк в течение 30 дней

Как отмечается, подать актуальную персональную информацию необходимо в рамках закона 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Игнорирование соответствующей процедуры может обернуться потерей доступа к счету.

В финучреждении объясняют, что обязаны принимать меры для надлежащей проверки на основе представленных данных со стороны клиентов. В частности, банк запрашивает адрес регистрации, актуальное место жительства и максимальный размер ежемесячного дохода.

Срок обновления данных для каждого из клиентов является индивидуальным, в зависимости от степени риска для деловых отношений. Такое требование может поступать некоторым чаще других, однако не более одного раза в течение года.

По данным банка, предполагается такая регулярность:

Для высокого риска для деловых отношений — один раз за один год; Для среднего риска для деловых отношений — один раз в течение трех лет; При отсутствии подозрений для деловых отношений — раз в пять лет.

В случае возникновения необходимости в актуализации данных того или иного клиента, по оценкам банка, система пришлет соответствующее предупреждение в мобильное приложение "Ощад/24" или веб-банкинг за 30 дней до конечного срока.

Как обновить данные клиентам Ощадбанка

Подать актуальную информацию можно несколькими способами: лично в отделении банка или дистанционно через приложение/веб-банкинг.

Для внесения персональных данных нужно выполнить несколько шагов:

открыть полученное сообщение об актуализации данных;

перейти в раздел "Еще";

зайти в личный профиль;

проверить актуальность поданной ранее информации;

подтвердить/внести дополнения.

