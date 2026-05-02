Главная Финансы Дают только 30 дней: что должны сделать клиенты Ощадбанка

Дата публикации 2 мая 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, кто и какую информацию должен подать в течение 30 дней
Мужчина с подростком. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" должны подать актуальную информацию для сохранения права на полноценное обслуживание, на что отводится 30 дней. Касается это нескольких категорий граждан в зависимости от риска для деловых отношений.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.

Кто должен подать данные в Ощадбанк в течение 30 дней

Как отмечается, подать актуальную персональную информацию необходимо в рамках закона 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Игнорирование соответствующей процедуры может обернуться потерей доступа к счету.

В финучреждении объясняют, что обязаны принимать меры для надлежащей проверки на основе представленных данных со стороны клиентов. В частности, банк запрашивает адрес регистрации, актуальное место жительства и максимальный размер ежемесячного дохода.

Срок обновления данных для каждого из клиентов является индивидуальным, в зависимости от степени риска для деловых отношений. Такое требование может поступать некоторым чаще других, однако не более одного раза в течение года.

Читайте также:

По данным банка, предполагается такая регулярность:

  1. Для высокого риска для деловых отношений — один раз за один год;
  2. Для среднего риска для деловых отношений — один раз в течение трех лет;
  3. При отсутствии подозрений для деловых отношений — раз в пять лет.

В случае возникновения необходимости в актуализации данных того или иного клиента, по оценкам банка, система пришлет соответствующее предупреждение в мобильное приложение "Ощад/24" или веб-банкинг за 30 дней до конечного срока.

Как обновить данные клиентам Ощадбанка

Подать актуальную информацию можно несколькими способами: лично в отделении банка или дистанционно через приложение/веб-банкинг.

Для внесения персональных данных нужно выполнить несколько шагов:

  • открыть полученное сообщение об актуализации данных;
  • перейти в раздел "Еще";
  • зайти в личный профиль;
  • проверить актуальность поданной ранее информации;
  • подтвердить/внести дополнения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как изменились правила оплаты за товары и услуги в Ощадбанке. До 15 мая 2026 года владельцы карт Mastercard могут получить за каждый расчет шанс на ценный подарок.

Еще Новини.LIVE писали о действии "ночного" лимита в Ощадбанке на осуществление переводов денег на карты. В дальнейшем будет предусматриваться запрет на операции, превышающие 10 000 грн. Это позволит уменьшить угрозу мошеннического списания.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
