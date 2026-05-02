В Ощадбанке объяснили, кто и какую информацию должен подать в течение 30 дней

Дают только 30 дней: что должны сделать клиенты Ощадбанка
Клиенты государственного "Ощадбанка" должны подать актуальную информацию для сохранения права на полноценное обслуживание, на что отводится 30 дней. Касается это нескольких категорий граждан в зависимости от риска для деловых отношений.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы финучреждения.
Кто должен подать данные в Ощадбанк в течение 30 дней
Как отмечается, подать актуальную персональную информацию необходимо в рамках закона 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Игнорирование соответствующей процедуры может обернуться потерей доступа к счету.
В финучреждении объясняют, что обязаны принимать меры для надлежащей проверки на основе представленных данных со стороны клиентов. В частности, банк запрашивает адрес регистрации, актуальное место жительства и максимальный размер ежемесячного дохода.
Срок обновления данных для каждого из клиентов является индивидуальным, в зависимости от степени риска для деловых отношений. Такое требование может поступать некоторым чаще других, однако не более одного раза в течение года.
По данным банка, предполагается такая регулярность:
- Для высокого риска для деловых отношений — один раз за один год;
- Для среднего риска для деловых отношений — один раз в течение трех лет;
- При отсутствии подозрений для деловых отношений — раз в пять лет.
В случае возникновения необходимости в актуализации данных того или иного клиента, по оценкам банка, система пришлет соответствующее предупреждение в мобильное приложение "Ощад/24" или веб-банкинг за 30 дней до конечного срока.
Как обновить данные клиентам Ощадбанка
Подать актуальную информацию можно несколькими способами: лично в отделении банка или дистанционно через приложение/веб-банкинг.
Для внесения персональных данных нужно выполнить несколько шагов:
- открыть полученное сообщение об актуализации данных;
- перейти в раздел "Еще";
- зайти в личный профиль;
- проверить актуальность поданной ранее информации;
- подтвердить/внести дополнения.
