Переводы на карты в Ощадбанке: что нужно знать о сроках зачисления средств

Смартфон, отделение банка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" предусмотрены свои особенности на осуществление ряда финансовых операций. В частности, это касается сроков поступления средств при денежных переводах с карты на карту (P2P).

О том, какие нюансы в зачислении средств следует знать клиентам Ощадбанка, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Какие предусмотрены сроки на P2P-переводы в Ощадбанке

P2P (person-to-person) является быстрым электронным переводом средств между счетами физлиц. Такие переводы характеризуются удобством и оперативностью в большинстве финучреждений.

В то же время в Ощадбанке процедура поступления отправленных средств имеет свои правила. Согласно им, в рамках установленного срока финансовой обработки операций между банком и международной платежной системой зачисление может длиться до двух дней.

По информации финучреждения, соответствующая процедура не является мгновенной, ведь банк отправляет запрос на получение средств в финучреждение получателя и ждет ответ.

Читайте также:

Максимальный срок обработки расходных операций в Ощадбанке составляет до 30 дней. Как только в банк поступит подтверждение о принятии платежа другим финучреждением —операция завершится успешно.

В случае, если гражданин не получил перевод, отправителю можно обратиться в контакт-центр и уточнить дальнейшие действия. В Ощадбанке проведут проверку и предоставят информацию о том, как вернуть средства.

Лимиты для карточных переводов в Ощадбанке

В госбанке установлены лимиты на P2P-платежи, утвержденные Национальным банком, однако максимальные суммы на соответствующие операции могут отличаться.

По состоянию на май 2026 года предусмотрены следующие ограничения в Ощадбанке:

Для физлиц, относящихся к низкой и средней группе риска — до 100 000 грн/мес; Для физлиц, принадлежащих к высокой группе риска — до 50 000 грн/мес.

В связи с этим клиентам запрещено отправлять на другие банковские карты денежные суммы, выше установленных пределов.

В то же время, такие правила касаются не только P2P-платежей, но и финансовых операций по реквизитам IBAN.

По данным НБУ, несмотря на действие ограничений, для большинства клиентов такой предел неощутим, ведь финансовые операции львиной доли граждан не превышают лимит.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто должен подать персональные данные Ощадбанку в течение 30 дней. Такое требование является обязательным для всех и может поступать не чаще одного раза в течение года. Регулярность зависит от степени риска для деловых отношений.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке действуют правила "ночного" лимита на денежные переводы на карты. Запрещаются финансовые операции, превышающие 10 000 грн. В банке объяснили, с чем связано соответствующее ограничение на такие операции.