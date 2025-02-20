Потеря кредитных денег в ПриватБанке — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка госфинучреждения "ПриватБанк" потеряла средства с кредитной карты в результате операций, которых не совершала. Несмотря на начатое расследование, банк просит погасить задолженность.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе отзывы.

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Как рассказал один из граждан, его родственница пенсионного возраста столкнулась с проблемой противоправного списания кредитных средств с карты ПриватБанка, которой не пользовалась.

Было инициировано "расследование" в банке на минимум 45 дней. Несмотря на то, что отсутствуют результаты проверки, финучреждение попросило погасить образовавшийся кредитный долг.

"При этом человек никогда не пользовался кредитной картой, которую навязали и навязывают в банке. Сотрудники отделения ничем помочь не смогли... В результате обращения онлайн было начато "расследование", которое по сообщению из банка продлится от 45 дней... И что в результате — звонят из банка и просят погасить эту загадочную задолженность из собственных средств пенсионера (копилка) без окончания рассмотрения..." — говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В банке не отреагировали на обращение. Однако на официальном портале указано, как подать заявление в банк о мошенничестве. Если есть информация о мошенничестве со стороны сотрудников финучреждения, нужно заполнить форму или отправить письмо в банк. Это поможет наказать виновных и сохранить средства других клиентов.

Что касается несанкционированных списаний средств с кредитных карт, то в банке объяснили, что в таком случае ответственны за это сами клиенты, которые не установили лимит на транзакции или ввели информацию своей карты на ненадежных сайтах.

В таких ситуациях рекомендуют самостоятельно сообщить об инциденте правоохранительные органы, ведь расследованием случаев мошенничества занимаются правоохранители и киберполиция. Тогда как банк может только способствовать осуществлению расследования, предоставляя необходимую информацию правоохранителям по официальным запросам.

Напомним, в случае потери средств с кредитных карт ПриватБанка советуют начать чарджбек (chargeback). Речь идет о процедуре оспаривания платежа по банковской карте, если клиент с этим не согласен.

Ранее мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка пожаловались на путаницу с переименованными адресами в приложении. Из-за этого могут ждать проблемы с оплатой коммунальных услуг онлайн.