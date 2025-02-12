Кредитні ліміти у ПриватБанку — як клієнти втрачають гроші

Банківська картка та банкомат. Фото: УНІАН

Державна фінустанова "ПриватБанк" може допускати незаконні списання коштів з кредитних лімітів без жодного попередження клієнтів та нараховувати за ними відсотки. На таку ситуацію поскаржилася українка, в якої шахраї вкрали понад 27 тис. грн з банківського рахунку.

Про це йдеться у повідомленні в розділі відгуків на сайті "Мінфін".

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Як шахраям вдалося списати гроші з кредитки в ПриватБанку

Як розповіла клієнтка, одного дня з кредитного ліміту її заблокованої карти зникла сума у понад 27 тис. грн, тобто в обхід безпеки ПриватБанку.

При цьому фізична карта була в той момент у громадянки, вона не передавала ані картки, ані персональні дані, картку не втрачала, купівлю-продаж через сайти не здійснювала.

Невідомі особи ввели неправильний CVV код і банк не зробив нічого, щоб запобігти шахрайству. Навіть смс-повідомлень з кодом не надійшло для підтвердження списання коштів шляхом його уведення.

Клієнтка припускає, що банківським працівником було допущено халатність, через що незаконно списались кошти з заблокованої карти. Ба більше, попри втрачені гроші, жінці надходять повідомлення про нарахування відсотків за кредитом, який взяли шахраї.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

У ПриватБанку не відповіли скаргу, натомість на порталі користувачі порадили почати чарджбек (chargeback) — це процедура заперечення платежу за банківською картою, з яким людина незгодна.

"Це дуже стара не закрита дірка у Приват. Якщо дуже просто, то є список довірених сайтів, де таке можна зробити. Кредитний ліміт, обмеження на оплату в інтернеті — все одно оплата проходить. Теж саме підписки", — йдеться у повідомленні.

Кредитні ліміти та відсотки у ПриватБанку

Клієнтам ПриватБанку, які користуються кредитними картками "Універсальна", надається максимальний кредитний ліміт до 200 тис. грн за умови незаплямованої кредитної історії. Його розмір залежить від трьох основних факторів:

кредитна історія позичальника;

фінансове становище;

термін обслуговування.

В рамках пільгового періоду, коли відсотки за кредитом не списують, клієнти мають повернути взяту суму до 25 числа місяця, наступного за тим, коли було взято кредит. У разі незакриття позики протягом 55 календарних днів, банк застосовує ставки:

у 3,5% стягується за місяць;

в 42% списується за один рік.

Раніше ми розповідали про проблеми, які мають військовослужбовці під час користування послугами ПриватБанку. Зокрема, існують певні труднощі у здійсненні переказів коштів на фронті через особливі правила банку та ненадійний зв'язок.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку не можуть відправити найближчим родичам. Попри неодноразове звернення до служби підтримки система відмовляється виконати відповідний запит.