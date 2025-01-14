ПриватБанк заблокував рахунки жінки, яка придбала крипту — у чому проблема

Дівчина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

Багато людей в усьому світі мало не щодня купують криптовалюту. Однак такі інвестиції можуть призвести до неприємних ситуація для українських громадян. Наприклад, "ПриватБанк" заблокував рахунок своїй клієнтці після того, як вона придбала крипту. Жінка, у відповідь, підготувала позов до суду, однак програла справу.

Про це стало відомо із рішення Чутівського районного суду Полтавської області, яке опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Що сталося

Відомо, що придбати криптовалюту клієнтка "ПриватБанку" вирішила у січні 2024 року. Тоді ж банк зацікавився походженням коштів, за які була придбана крипта і вимагав надати відповідні пояснення. Паралельно з цим фінустанова обмежила жінці доступ до "Приват 24".

Клієнтка надіслала банку пояснення та докази походження коштів, однак невдовзі "ПриватБанк" повідомив, що розриває із нею ділові відносини та закриває рахунок.

При цьому, як пояснив адвокат жінки, банк отримав від клієнтки довідку про доходи та докази про отримані дивіденди у розмірі 16 млн грн щороку. Крім того, вона отримувала зарплату за основною та додатковою посадою, тож мала офіційний дохід.

Також вона надала "ПриватБанку" документальну інформацію щодо купівлі криптовалюти. Як пояснив адвокат, оскільки такі операції не заборонені в Україні, не можна вважати, що жінка вчинила злочин, придбавши криптовалюту.

Що вирішив суд

Суд не задовольнив позов жінки визнавши, що "ПриватБанк" цілком законно визнав операцію з купівлі криптовалюти підозрілою.

"З врахуванням відсутності відомостей про походження джерел надходження коштів та мети подальшого використання коштів, із заявленим громадянкою банку доходом в 32 тис. грн при фактичних фінансових операціях на обох рахунках у 1 934 354 грн та 4 649 740 грн, які в рази перевищують заявлений дохід, суд вважає обґрунтованими вимоги банку щодо підозрілості операцій громадянки", — йдеться у судовій заяві.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "ПриватБанк" намагався через суд змусити клієнтку повернути понад 80 тис. грн кредиту. Борг з'явився після того, як банк дозволив без відома клієнтки переказати усі її кошти за кордон.

Також нещодавно у "Приваті" пояснили, кому з клієнтів надають доступ до кредитних лімітів. Іноді банк може запровадити обмеження.